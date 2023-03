Coworking neu auch in der ersten Stadt am Rhein: Coworking 7130

Ilanz – Im Herzen von Ilanz entsteht ein Coworking Space, gleichzeitig ist der Aufbau einer Community geplant. Am 10. März öffneten die Macherinnen und Macher erstmals die Türen und luden zum Baustellen-Apéro ein.

Der Coworking 7130 bietet professionell eingerichtete Arbeitsplätze und Besprechungsräume. Die Coworker oder Mieter wählen selbst, wann, wie häufig und wie lange sie den Coworking Space nutzen. Nebst der Vermietung von Einzelarbeitsplätzen und Sitzungszimmern wird das Angebot ergänzt durch regelmässige Veranstaltungen und Workshops, die den Community-Gedanken fördern und die berufliche Aus- und Weiterbildung der Coworker unterstützen. Coworking 7130 richtet sich an Ein- und Zweitheimische, an Pendler, digitale Nomaden, Angestellte, Freiberufler, KMUs und Tagesgäste. Willkommen sind aber auch Vereine, Schülerinnen, Studenten, Senioren sowie alle, die einen Platz zum Arbeiten und Netzwerken suchen.

Perfekter Standort im Zentrum

Der gewählte Standort könnte besser nicht sein. Das ehemalige Pub Mundaun an der Städtligasse 2 in Ilanz war schon immer ein Ort der Begegnung. Und auch im Coworking 7130 treffen sich Menschen zum Arbeiten, Austauschen und Netzwerken. “Wir sind überzeugt, dass Kollaboration einen Mehrwert für die Gesellschaft und die Region liefert.», sagt Gian Marco Bianchi, Präsident des Vereins Coworking 7130. “Unser Ziel ist es, ein innovatives Ökosystem zu schaffen, in dem Menschen aus unterschiedlichen Berufen, Branchen, Organisationen, Kulturen und Generationen zusammenarbeiten.” Der Coworking 7130 bietet Wissensarbeitern und Pendlern einen professionell ausgestatteten Arbeitsplatz in der Nähe ihres Wohnortes. Er hilft Unternehmen aus der Region, ihre Kosten zu optimieren, indem sie bestimmte Räumlichkeiten und Flächen nicht selbst zur Verfügung stellen müssen – egal ob kurz- oder langfristig.

Grosses Interesse am Projekt

Um die Altstadt und die Stadt Ilanz nachhaltig zu beleben und das lokale Engagement zu steigern, ist zudem der Aufbau einer Community geplant, die über den beruflichen Kontext hinausgeht und alle Generationen mit einbezieht. Mit dem Angebot soll die Attraktivität der Gemeinde Ilanz als Wohn- und Arbeitsort nachhaltig gesteigert werden. Sowohl die Gemeinde Ilanz, der Handels- und Gewerbeverein Ilanz (HGVI) wie auch Surselva Tourismus zeigen grosses Interesse an der Idee. Zum Baustellen-Apéro am 10. März kamen über 40 Personen. Unter den Anwesenden waren auch Marcus Beer, Gemeindepräsident von Ilanz, Kevin Brunold, Geschäftsführer Surselva Tourismus, Franca Strasser, Co-Präsidentin des Handels- und Gewerbeverein Ilanz.

Gründer, Mitgliedschaft und Unterstützung

Initiiert wurde der Coworking Space in Ilanz von vier selbstständigen Enthusiasten, die den Coworking 7130 ehrenamtlich in der Freizeit und mit grossem Engagement aufbauen. Wer das Vorhaben unterstützen möchte, interessiert ist an einer Vereinsmitgliedschaft, an einem Sponsoring oder Gönner werden möchte, kann sich an den Verein Coworking 7130 wenden. [email protected].

Informationen zum aktuellen Stand des geplanten Coworking Space gibt es auf der Website: www.coworking7130.ch, eröffnet wird das Coworking 7130 am 3. Mai 2023. (Coworking 7130/mc/hfu)