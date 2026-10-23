Das KI-Audio-Unternehmen Samplab wurde von Apple übernommen

Altstätten – Apple hat das auf KI-basierte Audiobearbeitung spezialisierte Unternehmen Samplab übernommen, um voraussichtlich die bestehenden Funktionen zur Stem-Aufteilung in Logic Pro zu erweitern und zudem die Möglichkeit zur Bearbeitung einzelner Noten innerhalb von Akkorden hinzuzufügen.

Nach der Vereinbarung mit dem Unternehmen Huxe AI Podcast hat Apple nun im Rahmen einer ähnlichen Vereinbarung das Schweizer Unternehmen Samplab übernommen. Wie aus der öffentlichen Liste der Übernahmen der Europäischen Union hervorgeht, wird Apple bestimmte Vermögenswerte erwerben und bestimmten Mitarbeitern von Samplab eine Anstellung anbieten.

Samplab wurde 2020 von Manuel Fritsche und Gian-Marco Hutter gegründet. Das Unternehmen hat sich zuvor selbst als Anbieter von „Musikproduktion für das Zeitalter der KI“ beschrieben. Vor der Schliessung wurde auf seiner offiziellen Website damit geworben, dass die Software „jede Note in Ihrer Audiodatei ändern“ sowie „Akkorde erkennen und bearbeiten“ könne.

Die Software von Samplab umfasste zudem eine Funktion, die das Unternehmen als „granulare Stem-Trennung“ bezeichnete. Seit 2024 verfügt Apples Logic Pro über die Funktion Stem-Splitting, die mithilfe von KI Gesang, Gitarren, Schlagzeug und so weiter in separate Spuren isoliert.

Die Software des Unternehmens war als Plugin für digitale Audio-Workstations (DAW) erhältlich, darunter auch Logic Pro. Auch wenn sich weder Samplab noch Apple öffentlich dazu geäussert haben, scheint es am wahrscheinlichsten, dass die Technologie des Unternehmens in Apple Creator Studio und Logic Pro zum Einsatz kommen wird. (appleinsider/mc/hfu)