Huperty schliesst Finanzierungsrunde über mehrere Millionen ab

Zürich – In einer weiteren Finanzierungsrunde konnte Huperty mehrere Millionen Franken von privaten und institutionellen Investoren einsammeln, um die Entwicklung der digitalen Servicedienstleistungen für das Immobilienmanagement weiter voranzutreiben.

Huperty hat in dieser Finanzierungsrunde bedeutende private und institutionelle Investoren von der Vision überzeugt, einen umfassenden Dreh und Angelpunkt im Bereich digitalisiertes und automatisiertes Ökosystem im Immobilienmanagement anzubieten. Unter den Investoren finden sich Branchenkenner wie Marcel Schneider, CEO der Nova Property Fund Management AG und Peter Mettler, CEO der Mettler2Invest AG.

Mit diesen neuen Mitteln soll das Wachstum sowie die geplante Roadmap umgesetzt und die stark steigende Nachfrage an digitalen sowie automatisierten Lösungen entlang des Lebenszyklus einer Immobilie auch in einer hohen Geschwindigkeit adressiert werden. Diese Finanzierungsrunde ermöglicht es gemäss Huperty weiter, bestehende Produkte gemeinsam mit den Kunden und Partnern zu optimieren und weiterzuentwickeln. Mit dem Know-How sowie Netzwerk der mit an Bord geholten namhaften Investoren aus der Immobilienwirtschaft, soll sicher gestellt werden, dass die Weiterentwicklung der digitalen Lösung für das Immobilienmanagement auf einem weiterhin hohen Niveau gewährleistet ist.

„Die Kapitalerhöhung ermöglicht es Huperty, die komplexen und zeitaufwendigen Standardprozesse der Immobilienbewirtschaftung in der Software weiter abzudecken und die Vernetzung aller Parteien rund um die Immobilie voranzutreiben“, erläutert Stefan Kästli, Gründer und CEO von Huperty.

„Wir stehen für Fachwissen und Innovationsstärke im Bereich Immobilienentwicklung und -bewirtschaftung und für langfristige stabile Renditen für den Investor. Huperty hat uns mit seinen digitalisierten und automatisierten Prozessen entlang des Lebenszyklus einer Immobilie überzeugt, da der Ansatz einer nie da gewesenen Effizienzsteigerung für alle Parteien und transparente Ergebnisse in höchstem Masse unser Selbstverständnis widerspiegeln“, sagt Marcel Schneider, CEO der Nova Property Fund Management AG.

Huperty möchte die Herausforderungen, die mit der Verwaltung von Immobilien im digitalen Zeitalter einhergehen, anwenderfreundlich, zukunftsorientiert und gewinnbringend für alle Beteiligten gestalten. Neben den Immobilienverwaltungen werden nach und nach auch die Bedürfnisse von Eigentümern, Asset Managements und Dienstleistern abgedeckt werden.

Für die Weiterentwicklung der Software wurden im Herbst letzten Jahres weitere Experten in das Advisory Board geholt. Unter anderem sind dies Prof. Dr. Trübestein, Studienleiter des Master of Science in Real Estate an der Hochschule Luzern, und Matthias Flückiger, Portfoliomanager, SFP AST Swiss Real Estate. Zusätzlich konnten zwei prominente Schweizer Sportler als Investoren gewonnen werden, welche die Entwicklung weiterer Anwendungen aktiv unterstützen. (Huperty/mc/hfu)

