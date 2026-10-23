Lara-Gut Behrami investiert in das Langlebigkeits-Startup Avea

Zug – Im Jahr 2025 erzielte AVEA mit seinen wissenschaftlich fundierten Produkten für ein langes Leben einen Umsatz von 21 Millionen CHF, was einem Wachstum von 50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Durch die Gewinnung der Schweizer Spitzensportlerin Lara Gut-Behrami als Investorin, Chief Female Performance Officer, Markenbotschafterin und Mitglied des Beirats will das Unternehmen seine Arbeit in den Bereichen Frauengesundheit, Leistungsfähigkeit und Regeneration weiter vorantreiben.

AVEA entwickelt hochwertige, wissenschaftlich fundierte Produkte, die ein gesundes Altern, die Zellenergie, die Hautgesundheit, den Schlaf, den Stoffwechsel und die Darmgesundheit unterstützen sollen. Zu den bekanntesten Produkten zählen NMN zur Unterstützung von NAD+, eine Antioxidantien-Formel namens „Booster“ sowie ein veganer Kollagen-Aktivator. Das Portfolio umfasst 11 Nahrungsergänzungsmittel und ein Serum. Vor kurzem brachte das Unternehmen MenoSpan auf den Markt, eine hormonfreie Formel, die eine positive Stimmung unterstützen, die geistige Klarheit fördern und dazu beitragen soll, Müdigkeit und Erschöpfung zu verringern. Die Produkte sind über die Website von AVEA, bei Amazon sowie in rund 50 Verkaufsstellen in der Schweiz, in Deutschland und in Italien erhältlich.

Bis Juli 2026 hatte AVEA mehr als 250’000 Kunden bedient und verfügte über mehr als 15’000 aktive Abonnenten. Das in Zug ansässige Unternehmen beschäftigt 40 Mitarbeiter und hat bis heute rund 7 Millionen CHF an Investitionskapital eingeworben.

Gut-Behrami beteiligt sich im Rahmen einer vierjährigen Partnerschaft, die über eine herkömmliche Markenwerbung hinausgeht, am Unternehmen. Neben ihrer Rolle als Investorin wird sie als Chief Female Performance Officer, Markenbotschafterin und Mitglied des Beirats fungieren und ihr Fachwissen in die strategische Entwicklung von AVEA einbringen.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Regeneration von Frauen, wobei Gut-Behramis 18-jährige Erfahrung im Spitzensport zum Tragen kommt. Gemeinsam wollen sie Frauen in verschiedenen Lebensphasen dabei unterstützen, ihre Leistungsfähigkeit, Energie und Regeneration langfristig zu stärken.

„Mit Lara gewinnen wir eine Partnerin, die Stress, Regeneration und nachhaltige Leistungsfähigkeit aus eigener Erfahrung versteht. Ihre Perspektive wird unsere Arbeit im Bereich der Frauengesundheit auf wertvolle Weise bereichern“, sagt Sophie Chabloz, CSO von AVEA.

Die vierjährige Partnerschaft ist für Gut-Behrami als langfristiger neuer beruflicher Abschnitt konzipiert. Als Gesellschafterin und Mitglied des Beirats wird sie zur Weiterentwicklung des wissenschaftlich fundierten Schweizer Langlebigkeitsunternehmens beitragen. (Startupticker.ch/mc/hfu)

AVEA