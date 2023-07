Michele La Torre zu seinen zwölf Monaten als Chief Customer Success Officer bei tilbago

Die letzten zwölf Monate waren eine unglaubliche Reise. Während meiner ersten Monate bei tilbago wurde schnell deutlich, dass eine der primären Herausforderungen darin bestand, die Präsenz und das Engagement in den Regionen Tessin und Westschweiz zu intensivieren. Angesichts des wachsenden Interesses an tilbago in diesen Gebieten, war es entscheidend, meine Erfahrung aus meiner früheren Tätigkeit zu nutzen, um potenziellen Kunden die Vorteile unserer Lösung auf fundierte und überzeugende Weise zu präsentieren.

Die Aufgabe bestand darin, auf klare und effektive Weise zu demonstrieren, wie tilbago den Alltag der Kunden erleichtern und die Effizienz ihrer Abläufe steigern kann. Es war eine anspruchsvolle, aber lohnende Aufgabe, die ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Zielgruppe erforderte.

«Der Kunde ging davon aus, dass die Einführung der Software ein langer und schwieriger Prozess sein würde. Tatsächlich aber benötigen wir bei tilbago nicht einmal ein Handbuch.»

Gleichzeitig war mir bewusst, dass diese Aufgabe nur der Anfang einer grösseren strategischen Vision war. Um die gesamte Schweiz optimal zu bedienen und auf die steigende Nachfrage nach tilbago zu reagieren, ist eine Erweiterung unseres Verkaufsteams unumgänglich. Dieser nächste Schritt ist entscheidend, um sicherzustellen, dass wir unsere Kunden effektiv betreuen und tilbago noch besser erfolgreich im Schweizer Markt positionieren können.

Zu besonderen Erfolgen oder Momenten in diesen zwölf Monaten

Es gab viele solcher Momente. Einer, der mir besonders in Erinnerung bleibt, ist die erfolgreiche Einführung unserer Lösung bei einem grossen Schweizer Unternehmen, das mit einer hohen Anzahl an offenen Rechnungen zu kämpfen hatte. Der Kunde ging davon aus, dass die Einführung der Software ein langer und schwieriger Prozess sein würde. Tatsächlich aber benötigen wir bei tilbago nicht einmal ein Handbuch. Unsere Lösung ist sozusagen plug-and-play, trotzdem aber extrem professionell mit vielen Möglichkeiten, sogar mit künstlicher Intelligenz. Der Kunde erwartete hingegen eine Schulung seiner Mitarbeiter. Er war zugegebenermassen etwas skeptisch, als wir betonten, dass diese gar nicht nötig sei. Unsere in die Lösung integrierte künstliche Intelligenz verhindert nämlich, dass die Anwender Fehler machen könnten. Als dann nach gelungener Einführung auch ohne ausführliche Schulung unsere Lösung die Inkasso-Effizienz unseres Kunden stark verbesserte und den Arbeitsdruck der Mitarbeiter reduzierte, war das ein unglaublich erfüllendes Gefühl.

Zu den Lehren aus dieser Zeit

Jedes Projekt bringt neue Herausforderungen und Lernmöglichkeiten mit sich. In diesem speziellen Fall haben wir gelernt, dass es unerlässlich ist, die Vorteile der Inkasso-Lösung von tilbago im Rahmen unserer Akquisitionstätigkeit noch deutlicher darzustellen. Dadurch, dass wir bewusst auf ein Handbuch verzichten können, werden nicht alle fortgeschrittenen Funktionen der Software sofort für einen potentiellen Kunden erkennbar. Unsere Strategie ist es, den Kunden jeweils für das spezielle Inkassoproblem das beste Tool intelligent in der Software fallspezifisch zur Verfügung zu stellen. Dies funktioniert ungemein gut, muss aber besser kommuniziert werden. Daher entwickeln wir zurzeit ein neues Erklärvideo, das den ganzen Leistungsumfang unserer Software noch besser erklärt und uns somit im Vertrieb unterstützen kann.

Zu seinen Erfahrungen im direkten Kundenkontakt

Der direkte Kundenkontakt ist ein wesentlicher Aspekt meiner Rolle und etwas, das ich wirklich schätze. Eines der schönsten Erlebnisse ist es, direktes Feedback von unseren Kunden zu erhalten. Ihre Erfahrungen und Vorschläge sind unerlässlich für uns, um unsere Online-Inkasso-Lösung zu verbessern und neue Funktionen zu entwickeln. Ein besonders positiver Moment war, als ein Kunde uns erzählte, dass unsere Lösung ihm geholfen hat, bei signifikant niedrigeren Kosten die Effektivität seines Inkassos um mehr als 100% zu steigern. Das war sehr motivierend für uns und bestätigte uns darin, warum wir tun, was wir tun.

Zu seinem ersten Kontakt mit tilbago

Meine erste Begegnung mit tilbago war tatsächlich als Kunde. Damals hatten wir in unserem Unternehmen einige Herausforderungen im Inkasso-Bereich und suchten nach Lösungen, um unsere Prozesse zu optimieren und effizienter zu gestalten. Wir stiessen auf tilbago und ich war sofort von der Einfachheit und Effizienz der Software beeindruckt. tilbago bietet einen klaren Business Case, mit unserer Software können die Kunden signifikant Kosten und Zeit und kommen sogar schneller zu ihrem Geld. Die künstliche Intelligenz empfiehlt immer die beste Vorgehensweise je nach Fortschritt bzw. Stufe im einzelnen Inkassofall. Es war mir daher klar, dass tilbago das Potenzial hat, die gesamte Inkassobranche zu revolutionieren.

Zu seiner Entscheidung, zu tilbago zu wechseln

Durch meine Erfahrung als Kunde konnte ich aus erster Hand erleben, wie effektiv und leistungsstark die Software von tilbago ist. Ich sah, wie sie den Arbeitsdruck unserer Mitarbeiter reduzierte und die Effizienz unserer Prozesse verbesserte. Es wurde mir klar, dass tilbago eine bedeutende Veränderung in der Inkassobranche herbeiführen wird. Als sich die Gelegenheit bot, Teil dieses Wandels zu werden und das Vertriebsteam von tilbago zu leiten, war es eine Chance, die ich nicht verpassen konnte.

Meine Erfahrung als Kunde hat mir eine einzigartige Perspektive auf unser Produkt und unsere Kunden gegeben. Ich weiss aus erster Hand, welche Herausforderungen unsere Kunden haben und wie unsere Software ihnen helfen kann, diese zu lösen. Dieses Wissen hilft mir und meinem Team, besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und ihnen die bestmöglichen Lösungen anzubieten.

Zu den Unterschieden zwischen einem Grossunternehmen und einem Startup

Grossunternehmen und Startups sind tatsächlich zwei völlig verschiedene Welten. In einem Grossunternehmen haben Sie in der Regel festgelegte Prozesse und Strukturen, klare Verantwortlichkeiten und oft auch spezialisierte Teams. Es gibt einen grösseren Pool an Ressourcen, aber gleichzeitig kann es mehr Bürokratie und langsamere Entscheidungsprozesse geben.

«In einem Startup ist jeder gefragt, über den Tellerrand hinauszudenken und bei Bedarf unterschiedliche Rollen einzunehmen.»

Startups, wie tilbago, sind in der Regel viel dynamischer und flexibler. Sie haben oft flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und eine hohe Risikobereitschaft. In einem Startup ist jeder gefragt, über den Tellerrand hinauszudenken und bei Bedarf unterschiedliche Rollen einzunehmen. Das kann sehr spannend und erfüllend sein, aber es kann auch anstrengend und herausfordernd sein, da man ständig auf neue Situationen reagieren muss und sich alles sehr schnell verändert.

Der Wechsel war definitiv eine Herausforderung, aber auch eine unglaubliche Gelegenheit. Eine der grössten Herausforderungen bestand darin, mich an die Dynamik und Geschwindigkeit eines Startups anzupassen. Im Gegensatz zu einem Grossunternehmen gibt es in einem Startup oft keine festgelegten Wege oder Prozesse. Man muss flexibel sein, schnell reagieren können und bereit sein, neue Wege zu gehen.

Andererseits war es sehr erfrischend und aufregend, Teil eines kleineren, engagierten Teams zu sein und direkt die Auswirkungen meiner Arbeit sehen zu können. Bei tilbago habe ich die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung und Entwicklung des Unternehmens mitzuwirken, was sehr befriedigend ist.

Meine Erfahrungen in einem Grossunternehmen haben mir ein solides Verständnis für Geschäftsprozesse, Projektmanagement und Kundenservice gegeben. Diese Kenntnisse sind sehr wertvoll, wenn es darum geht, Strukturen und Prozesse bei tilbago zu etablieren und unser Wachstum effektiv zu steuern.

Gleichzeitig hilft mir meine Erfahrung als Kunde von tilbago, unsere Lösungen aus der Kundenperspektive zu sehen und zu verstehen, was unsere Kunden benötigen und erwarten. Das ermöglicht es uns, unsere Lösungen kontinuierlich zu verbessern und den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.

Zur Zukunft von tilbago

Ich sehe eine sehr positive und aufregende Zukunft für tilbago. Wir haben bereits bedeutende Fortschritte gemacht und ich bin überzeugt, dass wir weiterhin neue Möglichkeiten erkunden und innovative Lösungen entwickeln werden, die die Inkassobranche revolutionieren. Ich freue mich darauf, diesen Weg mit unserem engagierten Team und unseren treuen Kunden zu gehen.

