NexMR gewinnt CHF 150’000 für die Entwicklung eines Screening-Verfahrens zur beschleunigten Wirkstoffsuche

NexMR wurde als Gewinner der dritten Stufe von Venture Kick mit CHF 150’000 ausgezeichnet. Das Startup entwickelt eine proprietäre kernmagnetische Resonanztechnik (NMR), die Screening-Prozesse für Wirkstoffforschungspipelines erheblich beschleunigt und es ermöglicht, Bibliotheken mit Tausenden von Molekülen innerhalb von Tagen zu screenen. Das Startup plant, durch die Erleichterung von Arzneimittelentwicklungsstudien einen bedeutenden Fussabdruck auf dem Biotech-Markt zu schaffen.

NMR-Techniken werden in der Qualitätskontrolle und in der Forschung eingesetzt, um den Gehalt und die Reinheit einer chemischen Probe und ihre molekulare Struktur zu bestimmen; sie sind ein wesentlicher Bestandteil des Arzneimittelentdeckungsprozesses, insbesondere zur Validierung der Ergebnisse des Hochdurchsatzscreenings (HTS) und zur Durchführung des fragmentbasierten Wirkstoffdesigns, einer neuartigen Methode, die sich in den letzten Jahren zu einem starken Antrieb der Arzneimittelentdeckung entwickelt hat. Wie das HTS basiert es auf der Prüfung von Proben in grossen Mengen, nutzt aber den kleineren chemischen Raum der Fragmentmoleküle und liefert mehr Informationen zur Bewertung des Potenzials neuer Verbindungen.

Solche Methoden sind in der Pharma- und Biotech-Branche sehr begehrt, da sie die Verfahren zur Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln beschleunigen können. Die bestehenden Screening- Verfahren berücksichtigen jedoch nicht die Einschränkungen, die mit den Probenbedingungen und der Assay-Entwicklung verbunden sind – einem Verfahren zur Messung der Aktivität und Menge eines Arzneimittels oder einer biochemischen Verbindung in einer organischen Probe oder einem Organismus.

Die Lösung von NexMR basiert auf einer NMR-Technik mit erhöhter Empfindlichkeit – der sogenannten photochemisch induzierten dynamischen Kernpolarisation (Photo-CIDNP) – welche Treffer aufspürt und ihre Charakterisierung innerhalb von Sekunden liefert. Ein Vorteil der Technik gegenüber bestehenden Methoden wie der Röntgenkristallographie oder der Oberflächenplasmonenresonanz ist, dass sie nur eine minimale Assay-Entwicklung erfordert und somit frühe Abnutzungsraten in Fällen vermeidet, in denen das Ziel nicht kristallisiert oder auf einer Oberfläche immobilisiert werden kann.

Derzeit kann NexMR 1’500 Proben pro Tag verarbeiten. Das Startup-Unternehmen erschliesst einen schnell wachsenden Markt von CHF 400 Millionen mit einem CAGR von 9,8%. NexMR entwickelt auch Substanzbibliotheken, die mit ihrer neuartigen NMR-Technik kompatibel sind.

Das Startup wird die von Venture Kick zugesprochenen CHF 150’000 in die Umsetzung der Produktion seines MVP, die Entwicklung der dazugehörigen Software und die Geschäftsentwicklung investieren.

Das Startup wurde von Félix Torres, einem BRIDGE-Fellow an der ETH Zürich und CEO des Unternehmens, Matthias Bütikofer, Doktorand an der ETHZ mit Spezialisierung auf NMR, Prof. Roland Riek, Leiter des BioNMR-Labors an der ETHZ und wissenschaftlicher Berater, sowie Anil Sethi, einem erfahrenen Unternehmer, mitbegründet.

«Die Unterstützung von Venture Kick war der Schlüssel zur Verwirklichung unseres MVP», sagt Félix Torres. «Die Kicker Camps sind sehr wertvoll für die Entwicklung einer unternehmerischen Denkweise und ein starkes Netzwerk im Schweizer Biotech-Ökosystem aufzubauen.» (Venture Kick/mc/hfu)

