Noema Pharma beschafft CHF 54 Millionen in Serie-A-Finanzierungsrunde

Über Noema Pharma

Noema Pharma (www.noemapharma.com) ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das sich mit seltenen neurologischen Erkrankungen befasst, die durch unausgeglichene neuronale Netzwerke gekennzeichnet sind. Das Unternehmen entwickelt vier therapeutische Produkte im mittleren klinischen Stadium, die von Roche einlizenziert wurden und über ein starkes Sicherheitspaket verfügen. Das am weitesten fortgeschrittene Produkt, NOE-101, ein mGluR5-Inhibitor, befindet sich in der Phase 2b – bereit für zwei Indikationen: anhaltende Krampfanfälle bei Tuberöser Sklerose (TSC) und starke Schmerzen bei Trigeminusneuralgie (TN). NOE 105, ein PDE10A-Inhibitor, befindet sich in Vorbereitung für Phase-2b-Tests zur Behandlung des Tourette-Syndroms. Das Unternehmen führt Validierungsstudien in nicht offengelegten Indikationen für zwei weitere Wirkstoffe in der klinischen Phase durch: NOE-109, ein mGluR2/3-Inhibitor, und NOE-115, ein Dreifach-Wiederaufnahme-Inhibitor. Noema Pharma wurde mit Unterstützung der führenden Risikokapitalgesellschaft Sofinnova Partners gegründet. Zu den Investoren gehören Polaris Partners, Gilde Healthcare, Invus und Biomed Partners.