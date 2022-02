Online-Lernplattform evulpo wird gratis und nimmt Europa ins Visier

Zürich – Die Schweizer E-Learning-Plattform Schlaufux wird unter dem Namen evulpo neu lanciert. Wichtigste Neuerung ist dabei jedoch nicht die Namensänderung: Sämtliches zur Verfügung gestelltes Lernmaterial ist ab sofort kostenlos. Zudem kann das Angebot, das tausende Erklärvideos, Zusammenfassungen sowie Übungen umfasst und strikt an den kantonalen Lehrplänen ausgerichtet ist, erstmals von Schülerinnen und Schülern der Romandie genutzt werden.

Für April 2022 ist der Schritt ins Ausland geplant. Ab dann will das gut finanzierte Ed-Tech Startup auch die Bildungslandschaft in Deutschland und Frankreich aufmischen. Weitere europäische Länder sind in Planung, so u. a. Italien sowie England.

Chancengleichheit beim Zugang zu Bildung

evulpo hat eine Mission: Chancengleichheit beim Zugang zu Bildung zu schaffen und die Digitalisierung des Bildungswesens konsequent voranzutreiben. Dazu bietet das Unternehmen bereits seit rund einem Jahr in der Deutschschweiz via E-Learning-Plattform Hilfe beim Schulstoff – immer, überall und auf Knopfdruck. Nun geht evulpo den nächsten Schritt, weitet das Angebot auf die Romandie aus und macht es vollumfänglich kostenlos.

«Nur so kann gewährleistet werden, dass Kinder aus bildungsfernen, einkommensschwächeren Familien die Plattform ebenfalls nutzen können», sagt Dr. Christian Marty, Gründer und CEO von evulpo. «Um möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu erreichen, gilt es, Einstiegshürden soweit wie möglich abzubauen. Lernwillige müssen sich bei uns daher nicht einmal mehr zwingend registrieren.»

Strikt an den kantonalen Lehrplänen ausgerichtet

Die E-Learning-Plattform evulpo richtet sich aktuell an Deutsch- und Westschweizer Schülerinnen und Schüler ab der dritten Klasse und ist strikt an die kantonalen Lehrpläne angepasst. Man wählt Wohnkanton sowie Schulstufe und erhält in der Folge Zugang zu qualitativ hochstehendem Lernmaterial für exakt jene Themen, welche im gewählten Kanton respektive in der gewählten Stufe lehrplanrelevant sind. Dank tausenden Erklärvideos, Zusammenfassungen und Übungen in Mathematik, Deutsch, Englisch und Französisch ist die Lernplattform die ideale Ergänzung zum Schulunterricht.

Statistiken zum Lernfortschritt, Gamification, Tipps und Tricks wirken motivierend und vereinfachen das Lernen. Letztlich ist evulpo aber nicht nur eine Hilfe für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Eltern und Lehrpersonen, welche durch die Plattform entlastet respektive unterstützt werden.

Europa im Visier

Seit dem Start von evulpo am 2. Februar 2022 haben hierzulande bereits über 10’000 Schülerinnen und Schüler die Plattform genützt. «Wir sind überzeugt – die Zahlen zeigen es –, dass wir mit evulpo die Bildungslandschaft nachhaltig prägen werden», sagt Marty. «Insbesondere jetzt, wo das Angebot kostenlos ist.» Das Startup fokussiert dabei nicht nur auf die Schweiz.

Ab April wird evulpo auch in Deutschland und Frankreich verfügbar sein. Kurze Zeit später werden Italien, Grossbritannien, Spanien und weitere europäische Länder folgen, nächstes Jahr gar die USA, Mexiko und Brasilien. Das Lernangebot ist stets am Lehrplan des Landes respektive der Region ausgerichtet.

Vom Angebot überzeugt sind neben den Schülerinnen und Schülern auch die Investoren. Bis dato konnte das Startup Investitionsgelder im siebenstelligen Bereich aufnehmen. Zu den namhaften Kapitalgebern gehört unter anderem Dario Fazlic, einer der wichtigsten Digital-Enterpreneure der Schweiz und Gründer von Deindeal, Movu oder Wefox. Marty: «Dank der Investoren können wir unser Projekt derart schnell vorantreiben – und kostenlosen Zugang zu sämtlichen Angeboten gewähren.» (evulpo/mc/hfu)

evulpo