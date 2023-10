Palto Therapeutics gewinnt CHF 150’000 für RNA-basierte Krebstherapie-Revolution

Zürich – Auf der Suche nach effektiven Möglichkeiten, therapeutisch wertvolle Moleküle in erkrankten Zellen gezielt anzusprechen, revolutioniert Palto Therapeutics die Behandlung von Krebs und darüber hinaus, und das alles unter Berücksichtigung von Kosten und toxischen Bedenken. Das Startup wurde von Venture Kick mit CHF 150’000 ausgezeichnet und hat die dritte Stufe des Programms gewonnen.

Genetische Medikamente wie siRNAs besitzen ein immenses Potenzial zur Behandlung vieler unheilbarer Krankheiten. Ihre Wirksamkeit wird jedoch derzeit durch ungelöste Herausforderungen bei der Lieferung behindert, die sie daran hindern, erkrankte Zellen zu erreichen. Diese Einschränkung gilt auch für therapeutische Peptide und andere grosse Moleküle wie mRNAs, insbesondere für ihre Anwendung über Impfungen hinaus. Palto Therapeutics bietet eine massgeschneiderte, präzise und kostengünstige Technologie zur Bereitstellung dieser Moleküle in den gezielten erkrankten Zellen, wobei potenzielle Toxizität reduziert wird. Ihre Innovation, SmartCoat, ist eine Nanostruktur, die entwickelt wurde, um siRNAs zu schützen, zu transportieren und gezielt anzusteuern, wodurch alle Lieferhindernisse überwunden werden. Derzeit konzentriert sich Palto Therapeutics darauf, seine Technologie mit Wirkstoffkandidaten in der Krebs- und seltener Krankheitsindikation zu validieren.

Bauchspeicheldrüsenkrebs im Visier

Der weltweite Markt für RNA-basierte Therapeutika wird bis 2030 voraussichtlich 30 Milliarden US-Dollar überschreiten und jährlich um beeindruckende 18% wachsen. In den nächsten zwei Jahren ist das Hauptziel von Palto Therapeutics, seinen innovativen Wirkstoffkandidaten auf Basis von SmartCoat in Phase-1-Klinische Studien voranzutreiben, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Herausforderung des Bauchspeicheldrüsenkrebses liegt. Die wichtigsten Meilensteine von Palto umfassen die Beschaffung erheblicher Startfinanzierung im Jahr 2024, um alle nichtklinischen Arbeiten abzuschliessen, die den Beginn der klinischen Studie ermöglichen. Dieses ehrgeizige Ziel unterstreicht ihr Engagement für die Förderung revolutionärer Therapien und die Schaffung eines bedeutenden Einflusses in der aktuellen Revolution der genetischen Medizin.

Das Startup wird die CHF 150’000 investieren, um die neueste Generation ihres SmartCoat-Designs voranzubringen und Zusammenarbeiten mit Industriepartnern auszubauen. Die generierten Daten werden von entscheidender Bedeutung für die Startfinanzierung und das weitere Wachstum des Unternehmens sein.

Palto Therapeutics wurde von Dr. William Wishart, Dr. Marcel Blommers und Dr. Helmut Sparrer gegründet, Forschungswissenschaftlern mit umfangreicher Erfahrung in der pharmazeutischen Forschung und Arzneimittelentwicklung. Sie haben einen konkreten Plan zur Zusammenarbeit mit Prof. Johannes Mosbacher (in vitro Biologie, PK/PD) und Prof. Georg Lipps (Entwicklung des siRNA-Vehikels) an der FHNW/Muttenz sowie Dr. Roger Benoit (Strukturbiologie) an der PSI/Villigen. Prof. W. Filipowicz, ein Pionier in der siRNA-Forschung am FMI, unterstützt das Unternehmen als wissenschaftlicher Berater.

Das Team betonte, dass «Venture Kick einen entscheidenden Schub und das notwendige Vertrauen geliefert hat, um Palto Therapeutics in Schwung zu bringen. Venture Kick setzt sich nachdrücklich für Schweizer Innovation ein, und ihr hochqualifiziertes Team von Fachleuten leistet enorm bedeutende Beiträge für Startups, das schweizerische Startupökosystem und die Gesellschaft. Palto Therapeutics ist sehr dankbar für die fortwährende Unterstützung und die Einblicke, die Venture Kick bietet.» (Venture Kick/mc/hfu)

