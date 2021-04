POP UP SHOPS schliesst sechsstellige Post-Seed-Finanzierungsrunde ab

Über POP UP SHOPS

POP UP SHOPS ist der führende Online-Marktplatz für die kurzfristige Vermietung von Verkaufs- und Promotionsflächen, Teilflächen, Regalen und Wänden – aktiv in der Schweiz, Deutschland, Grossbritannien und den USA. Aktuell umfasst das Angebot weltweit mehrere Tausend Flächen und wächst rasant. Zu den Schweizer Flächenanbietern zählen namhafte Unternehmen wie Migros, SBB, die Schweizerische Post, Wincasa oder SPG Intercity. Zusammen mit den Städten Zürich und St. Gallen sowie der Fachhochschule Ostschweiz ist POP UP SHOPS Teil des von der Innosuisse geförderten Projekts “Pop-up City”. 2019 wurde das Startup am deutschen Proptech Pitch als eines der innovativsten Proptech-Unternehmen des Jahres ausgezeichnet.

www.popupshops.com/de