PriceHubble erreicht Meilenstein bei der Internationalisierung

Zürich – Das 2016 in Zürich gegründete Unternehmen PriceHubble AG schliesst einen Kooperationsvertrag mit der japanischen Firma Wealthpark Co. Ltd. ab und erreicht dabei einen entscheidenden Meilenstein bei der laufenden Expansion in Asien. Wealthpark integriert die digitale Mietpreisermittlung von PriceHubble in deren landesweit distribuierte Portfolio-Software.

Vor rund einem Jahr begann PriceHubble mit der Expansion nach Japan. Inzwischen sind die einst in Zürich entwickelten digitalen Lösungen für Immobilienbewertungen dort in der Landessprache verfügbar. Ein lokales Team wurde aufgebaut, welches in Tokio für den Ausbau und die Pflege des Kundenstamms aktiv ist. Mit der Kooperation zwischen den beiden Proptech-Unternehmen Wealthpark und PriceHubble erfolgt nun ein weiterer wichtiger Wachstumsschritt. Wealthpark, mit Vertretungen in Tokio, Shanghai, Taipei und New York, integriert die auf Machine Learning und Big Data Analytics basierende PriceHubble-Lösung in deren Software, die im Assetmanagement und der Portfoliosteuerung in der Immobilienbranche zum Einsatz kommt.

Die Lösung von PriceHubble ist in Japan im Einsatz.

„Durch diese Schlüsselpartnerschaft forcieren wir unsere Internationalisierung und weiteres Wachstum in Japan, einem der Top drei Immobilienmärkte weltweit“, wird Stefan Heitmann, Verwaltungsratspräsident von PriceHubble, in einer Mitteilung zitiert. Kunden von Wealthpark erhalten nun Zugang zu den datengetriebenen Mietpreisschätzungen und Objekteinsichten von PriceHubble. Neben der Kooperation mit Wealthpark steigert auch die aktuelle Teilnahme am “Plug and Play Accelerator Program Japan” die Bekanntheit von PriceHubble in der dortigen Immobilienlandschaft. (PriceHubble/mc/pg)

