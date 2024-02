Schweizer VC-Fonds Founderful nähert sich mit 85 Mio Dollar der 70-Prozent-Kapazität

Zürich – Der Schweizer VC-Fonds Founderful, ehemals Wingman Ventures, nähert sich mit 85 Millionen Dollar seinem Ziel von 120 Millionen Dollar. Der auf Pre-Seed-Startups spezialisierte Fonds hat mehr als 40 Startups unterstützt, die über 1000 Arbeitsplätze geschaffen haben.

Founderful, ein Schweizer VC-Fonds, der früher unter dem Namen Wingman Ventures bekannt war, hat bekannt gegeben, dass sein neuester Fonds, der auf 120 Millionen Dollar ausgerichtet ist, mit 85 Millionen Dollar eine Kapazität von 70 Prozent erreicht hat.

Wingman Ventures ist die Idee von Pascal Mathis, Mitgründer des Schweizer Einhorns GetYourGuide, Alex Stöckl, ehemaliger Switzerland Lead bei Creathor Ventures, und Lukas Weder, Mitgründer von EAT.ch, und besteht seit fünf Jahren.

Der Fonds ist darauf spezialisiert, Pre-Seed-Startups mit dem nötigen Kapital und Branchen-Know-how auszustatten, um die Dinge vom Reissbrett in die Realität zu bringen.

Das Unternehmen hat rund 60 Millionen Dollar in etwa 40 Startups investiert. Um diese Zahl ins rechte Licht zu rücken: Von diesen mehr als 40 Startups haben 109 Gründer etwas mehr als 1’000 Arbeitsplätze geschaffen und fast das Sechsfache an zusätzlichen Mitteln in Höhe von 350 Millionen Dollar aufgebracht.

Der zweite Fonds des Unternehmens, der ebenfalls auf das Doppelte des ersten Jahrgangs abzielt, wird das Ethos von Founderful, Pre-Seed-Startups zu gründen und gleichzeitig praktische, operative Erfahrungen zu vermitteln, weiter vorantreiben. (Tech-EU/mc/hfu)

