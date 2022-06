Share.P verbessert die Situation für Velos in Schweizer Städten

Über Share.P

Share.P ist ein schnell wachsendes und international tätiges Startup, das eine innovative Plug-and-Play-Lösung entwickelt hat, die die urbane Mobilität digitalisiert. Das Unternehmen wurde Ende 2020 in Zürich gegründet und beschäftigt heute 16 Mitarbeitende.

Durch die Integration von privaten Parkplätzen und Garagenplätzen erschliesst Share.P seinen Nutzern Off-Street-Parkplätze und optimiert so sowohl das Angebot an Parkplätzen in Städten als auch die Anzahl der Ladestationen für Elektrofahrzeuge – alles in einer App. Für Grundstückseigentümer mit freistehenden Parkplätzen entsteht so eine neue Einnahmequelle und die Stadtteile werden entlastet, da der Parkplatzsuchverkehr entfällt.

Die innovative Parkplatz-App von Share.P (Android und iOS) beruhigt den Stadtverkehr, trägt zum Ausbau der E-Mobilität bei und erhöht die Grünflächen und die Lebensqualität in urbanen Zentren. Das Zürcher Startup hat sich zum Ziel gesetzt, den Nutzern nur teilweise belegte Privatparkplätze per App zugänglich zu machen und gleichzeitig mit gezielten Massnahmen die E-Mobilität zu fördern.