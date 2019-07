Signavio bekommt 177 Millionen Dollar, um die globale Expansion zu beschleunigen

Berlin – Signavio, ein Anbieter von Business-Transformation-Lösungen, gab eine Investition in Höhe von 177 Millionen US-Dollar bekannt, um die weitere internationale Expansion voranzutreiben. Die Transaktion wurde von Apax Digital, dem Growth Equity Team von Apax Partners, unter Beteiligung von DTCP geleitet. Der Investor Summit Partners wird weiterhin am Unternehmen beteiligt bleiben.

Die Business-Transformation-Suite von Signavio ermöglicht es über ‚.300 Kunden, ihre Geschäftsprozesse effektiv zu analysieren, zu modellieren, zu überwachen, zu verwalten und zu warten. Die intelligenten Entscheidungs-Werkzeuge helfen, Prozesse in den Mittelpunkt des Unternehmens zu stellen. Signavio hat seinen Umsatz in den letzten zwölf Monaten um mehr als 70% gesteigert. Heute wird die Software des Unternehmens von mehr als einer Million Anwendern in verschiedenen Branchen und Regionen genutzt, darunter führende Unternehmen wie SAP, Deloitte, Liberty Mutual, Bosch, Comcast-NBCUniversal.

Weltweit bereits 9 Niederlassungen

Diese neue Investition wird genutzt, um die internationale Expansion zu beschleunigen und weiter in die Produktsuite von Signavio zu investieren. Das Unternehmen verfügt bereits über 9 Niederlassungen auf der ganzen Welt und baut seine Aktivitäten in Japan und Indien aus, wodurch sich seine Mitarbeiterzahl im Jahr 2019 um über 50% erhöhte. Anfang dieses Jahres wurde Signavio als Gartner Peer Insights Customers‘ Choice for Enterprise Business Process Analysis Software im März 2019 ausgezeichnet.

„Vor 10 Jahren haben wir uns auf den Weg gemacht, um die zeitraubenden Praktiken zur Einschränkung der Unternehmensproduktivität anzugehen“, sagte Dr. Gero Decker, CEO und Mitbegründer von Signavio. „Diese bedeutende Neuinvestition bestätigt unseren Ansatz, Geschäftsprobleme schneller und effizienter zu lösen und die Leistungsfähigkeit der Prozesse durch unsere einzigartige Business Transformation Suite freizusetzen. Wir freuen uns sehr, Apax Digital als unseren neuen Lead-Partner begrüßen zu dürfen und darauf, auf unserem bisherigen Erfolg aufzubauen, indem wir die operativen Fähigkeiten und globalen Plattformen unserer Partner für unsere internationale Expansion nutzen.“

Parallel zu dieser Investition werden Daniel O’Keefe, Managing Partner, und Mark Beith, Managing Director von Apax Digital, in den Vorstand von Signavio eintreten. Summit Partners Geschäftsführer Matthias Allgaier wird weiterhin im Vorstand des Unternehmens sitzen.

Prozesse digitalisieren, optimieren und schließlich automatisieren

„Da Unternehmen globaler und die Belegschaften stärker verteilt sind, haben sich die Geschäftsprozesse stark ausgeweitet und sind komplexer geworden“, so O’Keefe und Beith. „Die Cloud-Native Suite von Signavio ermöglicht es Mitarbeitern in einem Unternehmen, zusammenzuarbeiten und ihr Unternehmen zu transformieren, indem sie ihre Prozesse digitalisieren, optimieren und schließlich automatisieren. Wir freuen uns sehr, mit dem Signavio-Team zusammenzuarbeiten und seine Vision zu unterstützen.“

„Mit innovativen, intelligenten und einfach zu bedienenden Lösungen trägt Signavio dazu bei, die digitale Transformation in Tausenden von Unternehmen weltweit zu ermöglichen, neue Anwendungsfälle zu ermöglichen und die Reichweite der BPM-Software von der IT auf Geschäftskunden auszudehnen“, sagte Matthias Allgaier, Managing Director bei Summit Partners, der erstmals 2015 in Signavio investierte. „Es war eine Freude, eng mit Gero und dem gesamten Team zusammenzuarbeiten, um das bisherige beeindruckende Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Wir freuen uns sehr, Apax willkommen zu heissen und unsere Partnerschaft mit Signavio fortzusetzen.“

Die Transaktion wird voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.