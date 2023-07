smapOne erzielt Spitzenbewertung im Professional User Rating als No-Code-Champion

Hannover – Das Research- und Analystenhaus techconsult hat im Rahmen der Studie „Professional User Rating: Software Development (PUR DEV)“ mehr als 1500 Anwenderunternehmen über die Performance marktrelevanter Software-Anbieter abstimmen lassen. Dabei konnten die Teilnehmer ihre Bewertungen und Erfahrungen in acht verschiedene Service- und Lösungsbereiche einfliessen lassen – darunter auch in die Kategorien No Code und Low Code.

Anbieter, die sowohl eine exzellente Unternehmens- als auch eine exzellente Lösungsbewertung erreichten, erhielten die Bewertung „Champion“. Damit liefert das «PUR-Dev» wertvolle Erkenntnisse über die Stärken und Verbesserungspotenziale der Unternehmen in der Softwareentwicklung.

Führende No-Code-Plattform im Vendor Benchmark

smapOne schnitt im direkten Anbietervergleich als beste No-Code-Plattform ab und wurde zudem mit dem begehrten Champion-Status ausgezeichnet. Bewertet wurden neben Kriterien, die das Unternehmen betreffen, etwa Innovation, Produktportfolio und Service, auch die Plattform selbst. Dabei standen Merkmale wie die Leistungsfähigkeit, die Benutzerfreundlichkeit sowie der Funktionsumfang des Produkts im Fokus. Eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung erhielt smapOne in den Punkten Preis- und Bezugsmodell sowie Vertrauenswürdigkeit. Ausserdem gab ein Grossteil der teilnehmenden Anwenderunternehmen an, dass sie smapOne als No-Code-Plattform weiterempfehlen würden.

„Über die Auszeichnung als Champion im Professional User Rating freuen wir uns riesig. Das bestätigt, dass unsere Anwender volles Vertrauen in die smapOne- Plattform haben, wenn es darum geht, den Herausforderungen der digitalen Transformation effektiv und lösungsorientiert zu begegnen“, so Sven Zuschlag, CEO und Gründer von smapOne. „Ausserdem unterstreicht das Ergebnis auch nochmal das enorme Engagement unseres Teams, das nonstop daran arbeitet, die beste No-Code-Lösung auf dem Markt anzubieten. Die hohe Weiterempfehlungsrate ist zudem ein deutliches Signal für die Top-Qualität unserer Plattform.“

Die nächste Stufe der digitalen Transformation

Mit der intuitiven No-Code-Plattform von smapOne werden Mitarbeitende – mit und ohne IT-Kenntnisse – befähigt, Prozesse auf allen Unternehmensebenen eigenständig in zeit- und kostensparende Business-Apps zu überführen und so den Bedarf an digitalen Anwendungen kostengünstig und effizient aus eigener Kraft abzudecken. Klassische Klemmbrettprozesse wie Checklisten, Abnahmen und Protokolle lassen sich spielend leicht mit selbstgebauten Apps digitalisieren. Dieser Ansatz wird auch als Citizen Development bezeichnet. Er ermöglicht jedem Mitarbeitenden zum Digitalisierungsprofi zu werden und sich und sein Team zu optimieren. Die Citizen Developer bauen mit smapOne eigene Apps (sogenannte smaps) aus fertigen App-Bausteinen oder nutzen dafür eines der vielen vorgefertigten Formulare. Neuerdings bietet smapOne zudem einen KI- gestützten Prototypen an, der es Anwendern ermöglicht, Apps per Textanweisung zu erstellen.

Die Auszeichnung als No-Code-Champion im Professional User Rating (PUR) unterstreicht die führende Position von smapOne in der schnell wachsenden No- Code- und Low-Code-Branche. Das Unternehmen setzt sich kontinuierlich dafür ein, innovative Lösungen anzubieten, die den Kunden dabei helfen, ihre digitalen Transformationsziele zu erreichen. (smapOne/mc/hfu)

