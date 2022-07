Swibeco und MIVO Mitarbeitervorteile bilden strategische Kooperation für DACH-Markt

Zürich / Frankfurt – Die beiden Vorteilsplattformen Swibeco und MIVO Mitarbeitervorteile bilden im Juli 2022 einen strategischen Zusammenschluss für den DACH-Markt und stellen zeitgleich die Weichen für den Transfer der Assets der MIVO Mitarbeitervorteile GmbH in der Schweiz.

Fringe Benefits sind ein unerlässlicher Bestandteil in der modernen Arbeitswelt. Mit diesen Lohnnebenleistungen können Arbeitgeber ihre Attraktivität für neue Talente und bestehende Mitarbeitende steigern und die Kaufkraft der Angestellten, gerade in Krisenzeiten, erhalten. Swibeco ist die Schweizer Plattform für Mitarbeitervergünstigungen mit verschiedenen Modulen für KMU wie auch Grossunternehmen.

Aufbau strategischer Partnerschaft und Transfer von CH-Assets

Ein ähnliches Geschäftsmodell hat die MIVO Mitarbeitervorteile GmbH: Das Vorteilsportal gehört zum Konzern der Degussa Bank AG mit Sitz in Frankfurt am Main und ist im DACH Raum mit entsprechenden Websites präsent. Ab Juli 2022 zieht sich die Degussa Bank aus dem Schweizer Markt zurück. Die Assets der MIVO in der Schweiz werden von Swibeco übernommen. Darüber hinaus streben die beiden Unternehmen länderübergreifend eine engere Partnerschaft an, insbesondere um Unternehmen mit Standorten auf mehreren Märkten einen optimalen Service zu bieten.

Nahtloser und einfacher Übergang

Für Bestandskunden der MIVO in der Schweiz soll der Übergang zu Swibeco nahtlos und möglichst einfach sein, bestätigt Ivan Brustlein, CEO von Swibeco: “Unser Verhältnis mit der Geschäftsleitung von MIVO in Deutschland ist ausgezeichnet und alle unsere Bemühungen konzentrieren sich nun darauf, die bestmögliche Partnerschaft und Betreuung für MIVO-Kunden in der Schweiz zu finden. Wir freuen uns, ihnen das Swibeco-Erlebnis mit einem attraktiven und lohnenden Angebot anbieten zu können, das speziell auf unseren Markt zugeschnitten ist.”

Swibeco Module für MIVO Kunden

So können bestehende MIVO Kunden in der Schweiz auf das Swibeco Portal umsteigen und bis Ende 2023 kostenlos von allen Swibeco Vorteilen profitieren. Das heisst: Sie erhalten für Ihre Mitarbeitenden Zugang zu Dauerrabatten bei vielen Schweizer Top-Marken wie Coop, Manor, Digitec-Galaxus, Migros Online, Fust, IKEA, Import Parfumerie, Orell Füssli, Jelmoli, Salt, Publibike und viele weitere.

Genauso können sie das kostenlose Belohnungs-Punktesystem (Swipoints) nutzen. Diese Punkte lösen die Mitarbeitenden auf der Swibeco-Plattform als Zahlungsmittel beliebig nach eigenem Gusto ein – unkompliziert und völlig steuerfrei für beide Seiten.

MIVO Kunden, die sich an den Verpflegungskosten ihrer Mitarbeitenden beteiligen wollen, können ebenfalls die Lunch Card, einen zahlungspflichtigen Dienst von Swibeco, für ihr Unternehmen einsetzen.

Ausbau der Vorteile mit MIVO Kooperationspartnern

Mit dem Transfer wird nicht nur der Kundenstamm von Swibeco in der Schweiz wachsen. Ausgebaut werden soll auch die Vorteilspalette: So wird Swibeco die attraktivsten Kooperationspartner von MIVO angehen, um die Rabatte und Angebote auf der eigenen Plattform aufzuschalten.

Per Ende 2022 Transfer abgeschlossen

Bis spätestens Ende 2022 wird die Vorteilswelt der MIVO Mitarbeitervorteile in der Schweiz weiter betrieben und ab diesem Datum nicht mehr eigenständig fortgeführt. MIVO Kunden in der Schweiz werden bis Ende 2023 vollumfänglich und kostenfrei von allen Diensten der führenden Schweizer Plattform Swibeco profitieren: “Die Mission der MIVO ist es, ihren Kunden im gesamten DACH-Raum stets die bestmöglichen Vorteile und Konditionen zu bieten. Mit Swibeco haben wir einen starken Kooperationspartner an unserer Seite, mit dessen Expertise wir unseren Kunden am Schweizer Markt künftig einen noch besseren Service bereitstellen können, sodass sie von maximal attraktiven Konditionen und Rabatten profitieren”, sagt David Scheuermann, Geschäftsführer der MIVO Mitarbeitervorteile GmbH. Ab Anfang 2024 wird Swibeco auch eine kostenlose Vorteils-Lösung mit angepasstem Leistungsumfang anbieten. (Swibeco/mc)

