TX Ventures investiert in CLST, eine Plattform für die institutionelle Kreditvergabe digitaler Vermögenswerte

Über CLST

CLST ist der institutionelle Kommunikationsplatz für das Verleihen von Stablecoins und Krypto-Assets und automatisiert die Preisverhandlung und den Preisabgleich mit mehreren Händlern für institutionelle Kreditgeber. CLST Markets integriert Funktionen der nächsten Generation wie automatisiertes Sicherheitenmanagement, Bewertungen des Gegenparteirisikos, Zinsbenchmarking, Blockchain-basierte elektronische Schuldscheine und Wallet-Anbindung für automatisierte Abwicklungen. CLST zielt darauf ab, Marktunsicherheiten und Skalierungsprobleme bei der unbesicherten und besicherten Kreditvergabe und -aufnahme von Stablecoins und Krypto-Assets zu beseitigen. www.clst.com



Über TX Group

Die TX Group bildet ein Netzwerk von Plattformen und Beteiligungen, das den Nutzerinnen und Nutzern täglich Informationen, Orientierung, Unterhaltung sowie Hilfestellungen für den Alltag bietet. Die Wurzeln liegen in der Publizistik mit den vielfältigen Zeitungen von Tamedia sowie den Gratismedien von 20 Minuten. Ergänzt wird das Portfolio durch die Werbevermarkterin Goldbach. Die TX Group ist Ankeraktionärin der SMG Swiss Marketplace Group und von JobCloud, hält Mehrheitsbeteiligungen an Doodle und Zattoo und ist durch TX Ventures als Investorin im Bereich Fintech engagiert. Das Portfolio von TX Ventures umfasst die Minderheitsbeteiligungen an den Plattformen Everon, Helvengo, Lend, Lykke, Monito, Neon, PriceHubble, Selma Finance und Stableton. Darüber hinaus ist TX Ventures in Backbone, Helpling Schweiz und Picstars investiert. Das 1893 gegründete Unternehmen ist seit 2000 an der Schweizer Börse kotiert. www.tx.group