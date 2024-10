Winterthur wird für zwei Tage das Zentrum des Schweizer Startup Universums

Winterthur – Am 31. Oktober und 1. November verwandelt sich die Stadt bereits zum achten Mal in die Bühne für die Startup Nights, das grösste Event für Startups in der Schweiz. Mehr als 9’000 Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland strömen nach Winterthur, um Innovationen, spannende Ideen und zukunftsweisende Projekte zu erleben. Organisiert werden die Startup Nights ehrenamtlich von einem engagierten Team junger Freiwilliger unter dem Dach des Entrepreneur Club Winterthur (ECW).

Die Startup Nights schaffen eine einzigartige Plattform, auf der Gründerinnen und Gründer, Investorinnen und Investoren sowie Unternehmen gezielt aufeinander treffen. Hier suchen sie nicht nur nach erfolgreichen Ideen, sondern auch nach vielversprechenden Partnerschaften, die die Zukunft gestalten können. Alyssia Kugler, Geschäftsführerin Entrepreneur Club Winterthur und Verantwortliche Startup Nights, sagt: «Die Startup Nights bieten die perfekte Gelegenheit, um junge Talente mit erfahrenen Expertinnen und Experten zu vernetzen und gemeinsam zukunftsweisende Ideen voranzutreiben.»

Einblick in die Startup-Szene

Spannende Paneldiskussionen und Interviews mit wichtigen Persönlichkeiten der Gründerszene bieten den Besucherinnen und Besuchern einen einmaligen Blick hinter die Kulissen der dynamischen Schweizer Startup-Welt.

Unter anderem teilen Thierry Kneissler, Co-Founder und Ex-CEO von Twint, sowie Nadine Jürgensen, Co-Founder von elleXX, ihre Erfahrungen. Sie sprechen darüber, wie sie ihre Unternehmen vom Startup zu erfolgreichen, profitablen Firmen entwickelt haben und gewähren so wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Erfolge auf ihrem Weg.

Vernetzung zwischen Startups und von Startups mit Investoren

Für Gründerinnen und Gründer und weitere Interessierte werden sechzig praxisorientierte Workshops angeboten. Ein gezieltes Matchmaking ermöglicht es den Teilnehmenden, über eine Event-App passende Kontakte zu. Im Ausstellerbereich präsentieren 200 Startups ihre Innovationen auf einer Fläche von 5’200 Quadratmetern.

Ein besonderes Highlight ist der Pitching-Wettbewerb, bei dem aufstrebende Startups ihre Geschäftsideen präsentieren. Zudem findet am 1. November die Schweizer Qualifikation für den Startup World Cup statt, bei dem sich das beste Startup für das globale Finale, organisiert von Pegasus Tech Ventures, qualifizieren können.

Freiwilligenarbeit und engagierte Partnerschaften

Über sechzig engagierte Freiwillige bringen mit ihrem Enthusiasmus die Startup Nights zum Erfolg. Unterstützt wird das Event zudem von über sechzig Partnern – von großen Unternehmen bis hin zu lokalen Startups –, die gemeinsam die Vision des Entrepreneur Club Winterthur vorantreiben. Zu den langjährigen Unterstützern zählen namhafte Unternehmen wie die Mobiliar und die UBS, die von Anfang an hinter dem Event stehen und so die Bedeutung der Startup Nights weiter stärken. Ein neuer Partner der Startup Nights ist die renommierte Rechtsanwaltskanzlei Wenger Vieli. Mit Christian Wenger, einem ihrer Partner, setzt sie sich gezielt für die Unterstützung von Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern ein.

Ein Fixpunkt der Schweizer Innovationsförderung

Die Startup Nights haben sich als bedeutender Event zur Förderung von Innovation und Unternehmertum in der Schweiz etabliert. Sie spielen eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Gründerszene – nicht nur in Winterthur, sondern landesweit. Die Veranstaltung unterstreicht eindrucksvoll die Relevanz Winterthurs als dynamischen Standort für Startups, Unternehmenswachstum und zukunftsweisende Innovationen. (Startup Nights/mc/ps)

Weitere Informationen unter: www.ec-w.ch