Africa Basel – Neue Kunstmesse für zeitgenössische afrikanische Kunst

Basel – Africa Basel gibt das vollständige Programm der ersten Ausgabe der neuen Kunstmesse für zeitgenössische afrikanische Kunst bekannt. Die Messe findet vom 18. bis 22. Juni 2025 im Ackermannshof, Basel, parallel zur Art Basel Woche statt. Mit 18 internationalen Ausstellern aus Afrika und der Diaspora präsentiert die Messe ein vielseitiges Angebot an Ausstellungen, Installationen, Gesprächen und Performances.

Zu den Höhepunkten zählen das symbolische Art World Passport-Projekt von Richard Mudariki (artHARARE), das Fragen zu Mobilität und kultureller Zugehörigkeit verhandelt; das kuratierte Conversations-Programm mit renommierten Stimmen wie Smooth Nzewi, Iliana Fokianaki und Mo Laudi; Filmvorführungen mit anschliessenden Gesprächen; eine Live-Musik-Performance von Victor Dey Jnr sowie spontane Fountain Artist Talks beim Brunnen vor dem Messegelände.

Interessierte können zudem an geführten Rundgängen durch die Messe sowie an archivalischen Touren in Kooperation mit dem Museum der Kulturen Basel und den Basler Afrika Bibliographien teilnehmen. (pd/mc/pg)

Weitere Informationen