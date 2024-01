Andermatt Music mit heimatlichen Klängen: «iheimisch»: Volksmusik zum Jahresstart

Andermatt – Wie klingt Heimat? Dieser Frage stellen sich die Musikerinnen und Musiker des Trios «Simone Felbers iheimisch». Zusammen mit Adrian Würsch am Schwyzerörgeli und dem Kontrabassisten Pirmin Huber bringt die Sängerin am 28. Januar 2024 Stimmung nach Andermatt in die Konzerthalle.

Die drei Musikerinnen und Musiker ziehen aus, suchen das klanglich Fremde und behalten ihre musikalische Heimat – bildlich gesprochen – stets im Rucksack. In Liedern wie dem schaurigen «Sträggelenacht» oder dem sehnsüchtig-schwelgenden «Mitternachtsjodel» lebt, so die Sängerin, «eine mystische Schweiz auf, die wir alle ahnen – und die es so wohl nie gegeben hat». Ausserdem steht die ein oder andere Coverversion von Mani Matter-Liedern auf dem Programm. Ein volksmusikalisches Highlight zum Jahresbeginn, live in Andermatt, veranstaltet von Andermatt Music. (Andermatt Music/mc/ps)

Andermatt Music