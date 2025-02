Aperol bringt das unbeschwerte Lebensgefühl in den Schweizer Winter

Aperol sorgt 2025 auch in der kalten Jahreszeit für sonnige und unvergessliche Momente. Bis Saisonende lädt der originale italienische Aperitivo Winterurlaubende in die Aperol-Outlets in Crans-Montana und Arosa-Lenzerheide ein. Dort können Gäste gemeinsam anstossen, bei den Spritz Music Sessions mit DJ-Beats feiern und das Gefühl von Freiheit und Lebensfreude in den Alpen erleben. Mit dem Aperol Snowcat wartet ausserdem ein besonderes Highlight. Der Snowcat mit integrierter Bar, DJ-Pult und Showeffekten verspricht ausgelassene Stimmung direkt auf den Pisten.

Aperol verkörpert mit seinem leuchtenden Orange einen ungezwungenen Lebensstil voller Freude. Der Slogan «Join The Joy» unterstreicht die Markenphilosophie: Menschen zusammenbringen, spontane Momente zelebrieren und geniessen.

Nun bringt Aperol dieses Lebensgefühl auch in den Winter. Ob beim Après-Ski im Bergrestaurant oder im Winterclub, der Aperitivo sorgt für einen erfrischenden Genuss nach einem Tag in den Bergen. Besonders in der Schweiz, wo Apéro-Kultur und alpine Lebensfreude eng verbunden sind, verleiht Aperol eine spritzige Note.

Die italienische Leichtigkeit wird in Crans-Montana, Arosa und der Lenzerheide auf einzigartige Weise erlebbar – mit dem Aperol Snowcat und verschiedenen gebrandeten Outlets, die das Zusammensein in der winterlichen Bergwelt noch besonderer machen.

Aperol Snowcat: Mobile Après-Ski-Oase mitten im Schnee

Er färbt den Winterurlaub in ein leuchtendes Orange: der Aperol Snowcat. Als einzigartige Aperitivo-Bar ist er die ideale Après-Ski-Location, um gemeinsam zu verweilen und den Tag bei einem frisch servierten Aperol Spritz ausklingen zu lassen.

Von Montag bis Donnerstag können Gäste eine gemütliche Bar-Atmosphäre erleben. Sobald die Sonne hinter den verschneiten Gipfeln untergeht, verwandelt sich die Location in ein Lichtermeer. Bühneneffekte und ein LED-Screen sorgen für ein eindrucksvolles Ambiente.

Von Freitag bis Sonntag erwacht der Snowcat richtig zum Leben. Das DJ-Pult wird ausgefahren und mit Live-Musik eine ausgelassene Stimmung geschaffen. Sobald der Sonnenuntergang einsetzt erwartet Après-Ski-Fans zudem das volle Show-Erlebnis mit zusätzlichen Effekten wie einer Bubble-Maschine und Lasern.

Wer diese Momente festhalten möchte, kann sich an der Fotowand in Szene setzen. Ausserdem haben Besucherinnen und Besucher an diesen Tagen die Chance eine besondere Erinnerung an ihre von der italienischen Lebensart inspirierten Après-Ski-Momente mit nach Hause zu nehmen.

Der Aperol Snowcat wird an folgenden Terminen in Crans-Montana und in der Lenzerheide präsent sein:

Crans-Montana bei Cry d’Er

Freitag, 14. Februar – Dienstag, 4. März 2025

Lenzerheide bei Crest’ota

Donnerstag, 6. März – Sonntag, 16. März 2025

Apero-Outlets: Italianità in den Bergen

Neben dem Snowcat können Après-Ski-Fans während der Wintersaison auch an insgesamt 20 Aperol-Outlets in Crans-Montana, Arosa und in der Lenzerheide unvergessliche Momente erleben – direkt an den Pisten oder in den Dörfern. Dort sorgen nicht nur die gebrandeten Aperol-Dekorationen und der Aperol Spritz für gute Stimmung, sondern auch die Spritz Music Sessions mit DJs.

Folgende Aperol-Outlets sind in Crans-Montana und Arosa-Lenzerheide zu finden:

Crans-Montana

Cry D’Er Club D’Altitude

Zerodix

Violettes

Le Vache Noir

Arnouva

Chez Gianni

Le Spot

Seven Burgers & Beer

Café d’Ycoor

Le Farinet

Lenzerheide

Crest’ota

Die Hütte

Freeride Bar

Wanner Bar

Nino’s Bar

Arosa

Strandbad Restaurant

Small’s

Brüggli Bar Arosa

Halli Galli

AlpArosa

Über Aperol

Aperol wurde 1919 von den Brüdern Luigi und Silvio Barbieri erfunden. Nachdem sie das Likörunternehmen ihres Vaters übernommen hatten, begannen die beiden mit ersten Experimenten, bis sieben Jahre später der Aperol Aperitivo entstand. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Aperol besonders bei jungen Erwachsenen, die sich in den Cafés von Padua und den traditionellen Bars Venedigs trafen, immer beliebter. In den 1950er-Jahren erlangte er als Aperol Spritz, einem erfrischenden Aperitivo aus Aperol, Prosecco und Sodawasser, grosse Bekanntheit. Seitdem hat der Drink weltweit Kultstatus erreicht.

