Art Vontobel präsentiert «And in 2084, You are 62», eine neue ortsspezifische Arbeit von Jiajia Zhang.

Zürich – Jiajia Zhang wurde mit der fünften Ausgabe des Art Vontobel Contemporary Photography Prize – «A New Gaze» ausgezeichnet. Der Preis umfasst ein Preisgeld von CHF 20’000, die Realisierung einer Einzelausstellung sowie die Herausgabe eines Katalogs.

Das Gewinnerprojekt: «And in 2084, You are 62»

Jiajia Zhang übersetzt dieses Leitmotiv in eine dynamische künstlerische Vorgehensweise und verbindet Fotografie, Text, skulpturale Elemente und Video zu einer offenen, prozessorientierten Untersuchung. In einer Abfolge fotografischer Konstellationen, Lentikularbilder und räumlicher Anordnungen stehen persönliche Bildwelten neben alltagskulturellen und historischen Referenzen. So wird sichtbar, wie Identitäten, Rollen und Werte zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zirkulieren und es eröffnen sich neue Perspektiven auf das sich wandelnde Gefüge der Schweizer Gesellschaft.

Im Zentrum der Installation befindet sich eine verspiegelte Videokammer, die als visueller Anker der Ausstellung dient. In diesem immersiven Raum entfalten sich bewegte Bilder in Verbindung mit einem Text der britischen Philosophin und Autorin Sadie Plant, wobei intime persönliche Momente mit Fragmenten aus politischen, technologischen und popkulturellen Kontexten verwebt werden. Die reflektierende Architektur lässt die Bilder widerhallen und sich überlagern; es entstehen fortwährend wechselnde Kompositansichten, die das Publikum dazu einladen, eigene Projektionen in die Zukunft zu entwickeln.

Anstelle auf grosse Narrative oder politische Massnahmen zu setzen, legt Zhangs Installation nahe, dass alltägliche visuelle Spuren, etwa Gesten der Fürsorge, technologische Artefakte, Objekte sowie sich wandelnde soziale Rollen, die emotionalen und kulturellen Grundlagen sichtbar machen können, aus denen eine mögliche Zukunft der Schweiz hervorgeht. In dieser nuancierten Perspektive lädt die Arbeit dazu ein, darüber nachzudenken, wie das scheinbar Gewöhnliche des Alltags zum grösseren Gewebe gesellschaftlicher Transformation beiträgt.

Thema: «Switzerland 2084»

Für jede Ausgabe von «A New Gaze» sind Künstlerinnen und Künstler eingeladen, ein spezifisches Thema zu erkunden. In dieser Edition ermutigte das Leitmotiv «Switzerland 2084» dazu, Zukunft nicht einfach vorauszusagen, sondern sie als Gegenstand künstlerischer Befragung zu verstehen. Die Teilnehmenden waren eingeladen zu untersuchen, welche sozialen, technologischen und ökologischen Veränderungen die Schweiz bereits heute prägen und was diese Entwicklungen langfristig für die Zukunft des Landes bedeuten könnten.

Jury Statement

Für die fünfte Ausgabe des Kunstpreises «A New Gaze» wurden Künstlerinnen und Künstler nicht, wie üblich, dazu eingeladen, auf die Gegenwart zu reagieren, sondern mögliche Zukunftsszenarien für unser Land zu denken und zu gestalten. Der Gedanke an die Schweiz im Jahr 2084 birgt sowohl hoffnungsvolles Potenzial als auch tiefe Unsicherheiten. Während sich viele Projekte auf Letzteres konzentrierten, zeichnete sich Jiajia Zhangs Konzept durch einen nachdenklich-kraftvollen Perspektivenwechsel aus und schlägt, medienübergreifend umgesetzt, eine mögliche zukunftsweisende Momentaufnahme der Gegenwart vor.

Die Jury von «A New Gaze 5» besteht aus Georgina Casparis, Head & Curator Art Vontobel, Zürich, Shirana Shahbazi, Künstlerin und Prix Meret Oppenheim-Preisträgerin, Zürich, und Danaé Panchaud, Kuratorin und Direktorin, Centre de la photographie Genève. (Art Vontobel/mc/ps)

Ausstellungsinformationen

Art Vontobel Contemporary Photography Prize «A New Gaze 5»

5. Juni – 31. August 2026

Vontobel, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich