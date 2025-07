Bach in Space – Universum und Musik vereint

Luzern – Ende Oktober 2025 wird erstmals im KKL Luzern eine einzigartige Symbiose zwischen Universum und Musik aufgeführt. Aufnahmen der NASA von Planeten, Galaxien und unserer Erde werden auf der Grossbildleinwand gezeigt, während die Pianistin Mona Asuka am Klavier eine handverlesene Auswahl von Bachs Werken spielt.

Dieses Konzert wurde eigens zum 275. Todestag des Barock-Komponisten Johann Sebastian Bach konzipiert. Das Konzert fügt den Werken für Klavier des Komponisten eine weitere Dimension hinzu. Das Zusammenspiel der berühmten Werke mit Bildern aus dem All ermöglichen eine einmalige Symbiose. «Ob das Menuett in G-Dur zu Ansichten der Erdkugel, die hinter dem Mond auftaucht, oder rotierende Bilder der Milchstrasse und Sternen, die von Bach begleitet werden und einen fühlbaren Sog entwickeln: Es ist, als hätten diese beiden Komponenten schon immer zusammengepasst, schon immer zusammengehört», schrieb «Kultur in München» über die Weltpremiere in München in ihrer Konzertkritik.

Die deutsch-japanische Pianistin Mona Asuka, die mit zahlreichen namhaften Orchestern weltweit gastiert, gestaltet ihr musikalisches Verständnis insbesondere durch aussermusikalische Erfahrungen. Ihr Spiel Bach’scher Werke und der zeitgleiche Blick in die Weiten des Universums wird das Publikum auf einmalige Weise zum Staunen bringen. Nach der umjubelten Weltpremiere im Münchner Prinzregententheater Anfang des Jahres ist «Bach in Space» im Oktober 2025 erstmals im KKL Luzern zu erleben.

Zu hören sein werden Auszüge aus Werken von Johann Sebastian Bach, u. a. aus «Das Wohltemperierte Klavier», «Goldberg-Variationen», Französische Suite Nr. 5 G-Dur und Italienisches Konzert F-Dur zur Projektion von beeindruckenden Bildern des Universums.

KKL Luzern, Konzertsaal

Samstag, 25. Oktober 2025, 19.30 Uhr

Mona Asuka – Klavier

Tickets: CHF 120| 110| 100 | 80| 70| 50

www.kkl-luzern.ch

Veranstalter: Alegria Konzert GmbH