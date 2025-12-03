Bad Bunny meistgestreamter Künstler 2025 auf Spotify

Stockholm – Bad Bunny ist erneut Spotifys weltweit erfolgreichster Künstler. Nach den Titeln in den Jahren 2020, 2021 und 2022 haben die Spotify-Hörerinnen und Hörer den Latin-Rap- und Reggaeton-Sänger mit 19,8 Milliarden Streams in diesem Jahr zum vierten Mal zum weltweit erfolgreichsten Künstler auf Spotify gekürt. Mit «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» sicherte er sich ausserdem den Titel des weltweit erfolgreichsten Albums des Jahres 2025.

Die Top 5 der Künstler werden abgerundet durch Taylor Swift auf Platz 2 (aber Platz 1 in den USA), gefolgt von The Weeknd (Platz 3), Drake (Platz 4) und Billie Eilish (Platz 5).

Die meistgestreamte Musik dieses Jahres erzählt eine Geschichte von Superstar-Kollaborationen und langjährigen Fan-Favoriten. Lady Gaga und Bruno Mars‘ Smash-Hit „Die With A Smile“ sicherte sich mit über 1,7 Milliarden Streams den Titel des weltweit meistgestreamten Songs, während Rosé und Bruno Mars mit „APT“ den dritten Platz belegten. Billie Eilishs „Birds of a Feather»kletterte von Platz drei im Jahr 2024 auf Platz zwei in diesem Jahr und zeigte damit seine anhaltende Beliebtheit.

Auf der globalen Albumliste lag Bad Bunny mit „DeBÍ TiRAR MáS FOToS“ in diesem Jahr an der Spitze. Aber auch der Einfluss des Bildschirms war unbestreitbar, denn KPop Demon Hunters (Soundtrack aus dem Netflix-Film) belegte den zweiten Platz. Und als Beweis für die Durchschlagskraft eines Blockbusters kehrten Billie Eilishs «Hit me hard an soft» und Sabrina Carpenters «Short n’ Sweet» zum zweiten Mal in Folge in die Top 5 zurück.

Zum sechsten Mal in Folge war The Joe Rogan Experience der weltweit beliebteste Podcast auf Spotify, gefolgt von The Diary Of A CEO mit Steven Bartlett und The Mel Robbins Podcast auf den Plätzen zwei und drei.

In der Welt der Hörbücher war der Romantasy-Boom auf Spotify im Jahr 2025 unbestreitbar, wobei Autorinnen wie Rebecca Yarros und Sarah J. Maas die globale Top-Liste dominierten.

Die Musik-Highlights der Spotify-Hörer in der Schweiz

Bad Bunny führt 2025 auch in der Schweiz die Liste der Top-Künstlerinnen und Künstler an. Sein Sound zwischen Latin-Trap, Reggaeton und eingängigen Pop-Refrains trifft den Nerv eines breiten Publikums. Dahinter landet Drake auf Platz 2, mit seiner Mischung aus Rap und R&B, die seit Jahren zuverlässig in den Charts performt. Taylor Swift komplettiert die Top-3 mit melodiegetriebenem Pop und starken Texten.

Bei den Top‑Songs steht Ordinary von Alex Warren auf Platz 1 – emotionaler Pop, der das Jahr schon als globaler Spotify «Song of the Summer» geprägt hat. Platz 2 geht an «APT.» von ROSÉ und Bruno Mars. Auch Platz 3 geht an Bad Bunny mit DtMF, ein melancholischer Latin‑Track, der die Charts dominiert hat. Und ein weiterer Sieg für Bad Bunny: Auch bei den Top‑Alben 2025 in der Schweiz holt er mit «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» den Sieg. Dahinter sichert sich Alex Warren mit «You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)» Platz 2 und bestätigt sein Momentum als internationaler Pop‑Newcomer. Billie Eilish folgt mit «Hit me hard and soft» auf Platz 3. (pd/mc/pg)