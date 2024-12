Bahnlinie über den Oberalppass weiterhin unterbrochen

Brig VS – Auf der Bahnlinie Visp VS-Andermatt UR-Disentis GR haben die Züge am Dienstag nur eingeschränkt fahren können. Grund dafür waren die Lawinengefahr sowie ein Zug, der die Strecke blockierte.

Eine dreiteilige Komposition war am Montag in Tschamut auf der Bündner Seite des Oberalppasses wegen des vielen Schnees in einer Weiche stecken geblieben. Wegen der Bergung blieb der Abschnitt Andermatt-Dieni den ganzen Dienstag unterbrochen. Zwischen Dieni und Disentis verkehrten dagegen die Züge, sagte ein Sprecher der Matterhorn Gotthard Bahn auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Auch der Bahnverkehr auf der Strecke Andermatt-Visp war am Dienstag beeinträchtigt und zeitweise unterbrochen. Grund dafür war die Lawinengefahr im Urserental und im Obergoms, wegen der in den beiden Hochtälern auch die Strasse gesperrt war. Bis am Mittag konnte die Matterhorn Gotthard Bahn die beiden Abschnitte aber wieder in Betrieb nehmen.

Bereits seit Montag eingestellt ist der Autoverlad durch den Furkatunnel zwischen Realp und Oberwald VS. Grund dafür ist die wegen Lawinengefahr gesperrte Strasse zwischen Realp und Hospental UR.

Gemäss einer Zusammenstellung von Meteonews hat es bis am Dienstagmorgen innerhalb von 24 Stunden am Alpenhauptkamm bis zu zwei Meter Neuschnee gegeben. Nach Angaben des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) herrscht deswegen in weiten Teilen der Alpen «grosse» Lawinengefahr und somit die zweithöchste Gefahrenstufe. (awp/mc/ps)

Matterhorn Gotthard Bahn