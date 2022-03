Basler Musiker erwecken alte Meister zum Leben

Basel – Mit einer Schatztruhe von Kompositionen grosser Barock-Meister startet das Vokalensemble Voces Suaves ins zehnte Bühnenjahr. Zum Jubiläumsauftakt gibt’s eine Tournee durch die Schweiz. Instrumental begleitet wird das Ensemble dabei vom international renommierten Capricornus Consort Basel. Beide gelten europaweit als Spezialisten für barocke Musik. Unter dem Motto «Tageszeiten, Jahreszeiten» werden 25 Kurzwerke von Giaches de Wert, Giovanni Giacomo Gastoldi, Salomone Rossi und dem wohl bekanntesten Barock-Komponisten Claudio Monteverdi gespielt. Die Tournee-Stopps sind Basel (17.3.), Luzern (18.3.) und Zürich (19.3.).

10 Jahre Voces Suaves. Gefeiert wird 2022 mit Konzerten in den etablierten Konzertsälen quer durch Europa. Von Belgien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien bis nach Italien. Gestartet wird aber mit einer Tournee durch die Schweiz im März 2022. 25 kurze Werke bedeutender Barockkomponisten bilden das Programm. Alle Stücke handeln von Liebe und Frühlingsgefühlen. Raritäten der Extraklasse. Die meisten Kompositionen der Tournee sind am Hof von Mantua entstanden. Damals, in der Barockzeit, galt die Kleinstadt neben Rom und Venedig als «Garten Eden» des Musikschaffens. Das Motto der Tournee ist Programm: «Tageszeiten, Jahreszeiten». Am Hof von Mantua, begleitet von wilden Beziehungsdramen und verfolgt von Krankheitsanfällen, schrieb der belgische Komponist Giaches de Wert (1535–1596) seine stärksten Werke. Gespielt werden auf der Tournee sieben seiner Madrigale, also mehrstimmige Vokalstücke mit weltlichem Charakter.

Tribut an Claudio Monteverdi

Undenkbar wäre ein Jubiläums-Barockprogramm ohne den Hauptprotagonisten und Grossmeister dieser Zeit. Claudio Monteverdi (1564–1643) war der Superstar seiner Zeit und genoss grossen Ruhm. Mantua war zentraler Ort seines Schaffens und die Stadt ist mit seiner Biografie eng verbunden. «Wir spielen 11 seiner schönsten Kompositionen und präsentieren dabei auch unbekanntere Stücke von ihm», freut sich Tobias Wicky vom Ensemble Voces Suaves. Heute kennen wir Monteverdi als Komponisten grosser abendfüllender Werke wie seiner gefeierten Marienvesper oder als Wegbereiter und quasi «Erfinder» der Oper. Um so interessanter, seine kürzeren, aber nicht minder starken Madrigale zu erleben. (Voces Suaves/mc/ps)

Voces Suaves