Berner Krimiautor meuchelt Zürihegel

Blutiges Zürigeschnetzeltes: «Zürihegel – Winterkrimis». Die neue Schweiz-Anthologie von Stefan Haenni mit 20 witzig-makabren Kurzgeschichten.

Auch den schnellsten Zürihegel ereilt der Tod

Von Zürich über Pfäffikon, Bäretswil, Fischenthal bis ins Tösstal

Stefan Haenni liest im Krimitram von «Zürich liest»

Zum Buch

Von der Metropole bis ins hügelige Hinterland des Kantons Zürich erschüttern eiskalte Verbrechen die Bevölkerung. Im Fischenthal macht eine junge Frau auf Jobsuche eine grausige Erfahrung. Am Skilift des Atzmännig wird es für einen ehrgeizigen Ehemann prekär. In »Zürihegel« wagen zwei Pärchen eine unmoralische Wette. Auf einem Kreuzfahrtschiff birgt die Winterflucht einer lebenslustigen Zürcherin eine tödliche Gefahr. »Die Bösen« schwingen nach einem gnadenlosen Wintertraining auf dem Bachtel ohne ihren entgleisten Favoriten. Im Tösstal gefriert das Herz eines eifersüchtigen Schreiners wie Eiszapfen an der Dachrinne. Die Stadtzürcher Bike Police jagt am Utoquai eine Schmuckdiebin, während im »Kreis Cheib« ein »Serien-Chiller« von sich reden macht. Im winterlichen Regensdorf sorgen zwei coole Badgirls für Aufregung. Ein windiger Maler ist an der Goldküste auf krummer Tour, und auf dem eingeschneiten Altberg werden junge Menschen Zeugen eines grässlichen Mordes.

Stefan Haenni im Krimitram von «Zürich liest»

Am Sonntag 30. Oktober liest Stefan Haenni ausgewählte Krimis aus seinem neuen Buch «Zürihegel. Dabei fährt das Krimitram an dem einen oder anderen geschilderten Tatort vorbei. Der Autor erzählt zudem, wie ausgerechnet ein langsamer Berner dazu kommt, schnelle Zürihegel zu meucheln. (13.30 Uhr bis 14.25 Uhr. Abfahrt ab Bellevue. CHF 18.-/Ticket bei Ticketino) (Gmeiner-Verlag GmbH/mc/ps)

Stefan Haenni: «Zürihegel – Winterkrimis»

Gmeiner-Verlag GmbH