Buchpräsentation: «Overnight Power» – Wie Nächte unter freiem Himmel Führungskräfte resilienter machen

Zürich – Europa schläft schlecht. Führungskräfte noch schlechter. Schlafstörungen, Nervensystem-Überlastung und mentale Erschöpfung steigen rasant. In einer Arbeitswelt, die tagsüber nichts mehr hergibt, rückt eine Ressource ins Zentrum, die lange übersehen wurde: die Nacht selbst.

Mit ihrem neuen Buch „Overnight Power – Besserer Schlaf, weniger Stress und mehr Fokus durch Nächte unter freiem Himmel. Sternbaden für Führungskräfte“ (Campus Verlag, ET 19. März 2026) zeigen Karin Andrea Stephan und Herbert Bay, wie das bewusste Schlafen unter freiem Himmel, das sogenannte Sternbaden, zu einer messbaren Kraftquelle für Schlaf, Puls, Stressreaktionen und mentale Klarheit wird.

Warum dieses Buch genau jetzt kommt

Noch nie waren Menschen in Verantwortung so erschöpft.

Aktuelle Zahlen zu Schlafproblemen, Stress und psychosozialer Belastung erreichen historische Höchststände. Gleichzeitig schrauben High Performer an immer extremeren Tagesroutinen – vom Biohacking über Supplements bis zur Atemarbeit –, während die eigentliche Quelle für tiefe Regeneration unbeachtet bleibt: der Himmel über unseren Köpfen.

Sternbaden beantwortet ein Bedürfnis, das gerade überall auftaucht: die Sehnsucht nach Einfachheit, Natur, Sinnhaftigkeit und echter Erholung jenseits des überoptimierten Alltags.

Sternbaden: einfache Nächte, grosse Wirkung

Seit 2021 schlafen die KI-Start-up-Gründerin und Wirtschaftspsychologin Karin Andrea Stephan und der KI-Pionier und Weltumsegler Herbert Bay jede Nacht draussen – bei Hitze, Regen, Schnee und Wind. Was als Experiment begann, entwickelte sich zu einer Methode, die Führungskräften hilft, Stress abzubauen, Entscheidungen klarer zu treffen, besser zu schlafen und mentale Überlastung zu reduzieren.

Overnight Power ist aus persönlichen Erfahrungen entstanden und verknüpft diese konsequent mit Forschung aus Schlafmedizin, Resilienz und Neurobiologie.

Die Grundthese:

Die Nacht ist die letzte ungenutzte Ressource für Menschen in Hochleistungsrollen.

Was im Buch steckt

Das Buch beantwortet unter anderem:

Wie die Natur das Nervensystem beruhigt und warum Dunkelheit, frische Luft und Weite Stressreaktionen messbar reduzieren.

Wie Führungskräfte Schlaf und Fokus zurückgewinnen, wenn sie den überfüllten Tag nicht weiter überoptimieren, sondern die Nacht neu denken.

Wie man mit minimalem Aufwand startet – auf Balkon, Terrasse, im Garten oder unterwegs.

Wie Sternbaden ohne Esoterik und ohne Lifestyle-Druck funktioniert und warum gerade skeptische, datenorientierte Hochleister besonders profitieren.

Wie Kreativität, Entscheidungsstärke und Ruhe zurückkehren, wenn man die Leistungsrolle für ein paar Stunden „ablegt“.

Overnight Power ist als Werkzeugkasten und Begleiter für Menschen in Verantwortung geschrieben: mit persönlichen Geschichten, wissenschaftlich eingeordneten Effekten und konkreten Schritten für den eigenen Selbstversuch. (pd/mc)