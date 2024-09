Bündner Kunstmuseum Chur: HR Giger – Die Churer Jahre

Chur – Vor 10 Jahren ist HR Giger gestorben. Sein Leben und Werk bieten noch viele Schätze. So sind im Nachlass zahlreiche fotografische Dokumente aus seiner Jugend in Chur aufgetaucht, die nun erstmals in einem Buch von Katharina Vonow publiziert und in einer Ausstellung im Bündner Kunstmuseum vorgestellt werden.

Erweitert wird die Ausstellung um einzelne Werke und Objekte aus den Jugendjahren des weltberühmten Churer Künstlers. Die Spurensuche fügt sich zu einer installativen Präsentation im Labor des Bündner Kunstmuseums. Darin sollen HR Gigers Welt und seine in Chur entwickelten Phantasien erlebbar werden.

Die Einrichtung der Ausstellung wird in enger Zusammenarbeit mit der Fotografin und HR Giger-Vertrauten Katharina Vonow realisiert. (Bündner Kunstmuseum Chur/mc/ps)

Ausstellung vom 14.09. bis 24.11.2024

Ausstellungsinformationen