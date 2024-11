Crans Montana lockt nach Übernahme durch Vail Resort Investoren an

Zürich – Crans Montana ist nach der Übernahme durch den amerikanischen Skigebietsbetreiber Vail Resort in den Fokus von Investoren geraten. «Wir haben acht bis zehn Hotelentwicklungsprojekte in der Pipeline», sagte der Direktor des Tourismusamts, Bruno Huggler, an einer Medienkonferenz in Zürich.

Zudem habe der Walliser Skiort bedeutende Investitionen in die Infrastruktur getätigt. Die Übernahme von Vail Resort habe die Lage grundlegend verändert, sagte Huggler. Nach mehreren Jahren mit Hotelschliessungen habe der Trend gedreht. Nun würden wieder neue Hotels gebaut oder bestehende renoviert, wie beispielsweise das Six Senses Resort, das Faern Valaisia oder die Alaïa Lodge.

Durch das Moratorium für die Umwandlung von Hotels in Wohnungen konnte der Rückgang der Hotelbetten gestoppt werden. «Wir brauchen die Hotellerie für unsere Veranstaltungen und das entwickelt sich gut», lobte Huggler.

Weil Veranstaltungen sehr wichtig für die Attraktivität der Destination sind, wenden die Gemeinde und das Tourismusamt dafür 2 Millionen Franken pro Jahr auf. «Unsere Absicht ist, das ganze Jahr über Freizeitaktivitäten anzubieten», sagte der Tourismusdirektor von Crans Montana.

Schub durch Ski-WM

Schub erhofft sich die Gemeinde von den Skiweltmeisterschaften, die vom 1. bis zum 14. Februar 2027 ausgetragen werden. Die Wettbewerbe profitieren von einer eigenen Finanzierung.

«Man muss zwischen dem Budget für die Infrastruktur in Höhe von 30 Millionen Franken und dem spezifischen Budget für Events unterscheiden», erklärte der Generaldirektor der FIS-Skiweltmeisterschaften, Didier Défago. Die Infrastruktur für die zweiwöchigen Wettkämpfe sei für die langfristige Entwicklung von Crans Montana konzipiert.

Neben Verbesserungen bei der Sicherheit der Pisten und der künstlichen Beschneiung werde Raum für 6800 Zuschauer geschaffen, hiess es. Die Verantwortlichen erwarten rund 160’000 Zuschauer für die Ski-WM.

Mehr Amerikaner erwartet

Mit dem Einstieg von Vail Resorts könnte sich auch die Gästestruktur verändern. Derzeit seien 70 Prozent der Gäste Schweizer. Die 30 Prozent Ausländer kämen vor allem aus Frankreich, Italien, den Benelux-Staaten und aus Grossbritannien, sagte Huggler. Die Amerikaner machten derzeit nur 3 Prozent der Übernachtungen aus.

Wenn der Epic-Pass von Vail auch in Crans Montana gilt, dürfte die Zahl der amerikanischen Touristen zunehmen. Im nächsten Jahr sollen sie 6 Prozent der Übernachtungen ausmachen, sagte Bergbahnen-Chef Pete Petrovski. Im Jahr der Ski-WM 2027 peile man 12 Prozent der Übernachtungen durch Amerikaner an.

Auch die Gäste aus der Innerschweiz könnten zahlreicher kommen, zumal Vail Resort eine lokale Form des Epic-Passes zum Beispiel für seine Skigebiete Andermatt und Crans Montana prüft. Man werde die Wünsche der Kunden analysieren, um im nächsten Frühjahr neue Angebote auf den Markt zu bringen, sagte Petrovski.

Insgesamt will Vail in den nächsten fünf Jahren 30 Millionen Franken in das Gebiet stecken. Man habe schon rund 4 Millionen in Restaurants und die künstliche Beschneiung investiert. Ausserdem soll mehr Werbung im Ausland gemacht werden, um international bekannter zu werden. (awp/mc/pg)