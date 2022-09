Dacia MANIFESTO: Offroad-Versuchsträger mit Allradantrieb

Effizient, robust und für Outdoor-Aktivitäten gebaut: Mit der neuen Studie MANIFESTO Concept ermöglich Dacia einen Blick auf die Entwicklung seiner zukünftigen Modellpalette. Das aufs Wesentliche reduzierte Offroad-Konzept unterstreicht die klassischen Markenwerte wie Wirtschaftlichkeit, zielt auf einen möglichst geringen ökologischen Fussabdruck und präsentiert als Versuchsträger Details der kommenden Modellgeneration.

Die Studie Dacia MANIFESTO vereint das Konzept eines minimalistischen Allrad-Fahrzeugs mit einer Fülle von Ideen, die den Alltag auf- und abseits befestigter Wege massgeblich erleichtern. Erschwinglich und umweltschonend ermöglicht es den unmittelbaren Austausch mit der Natur und begleitet seine Nutzer bei ihren unterschiedlichsten Outdoor-Aktivitäten. Das ungefilterte Open-Air-Erlebnis garantiert bereits die bewusst reduzierte Fahrzeuggestaltung, die auf Türen, Fenster und Windschutzscheibe verzichtet. Die Heckklappe dient gleich einem Multitool auch als vielseitig verwendbare Arbeitsfläche.

Outdoor und dennoch vernetzt

Bei Ausflügen in ländliche Gefilde bleiben die Mitreisenden im MANIFESTO Concept dennoch stetig vernetzt. Dank des einfachen, effektiven und wirtschaftlichen Bring-Your-Own-Device-Ansatzes von Dacia ermöglicht die vollständige Integration des in Griffweite an der Armaturentafel befestigten Smartphones die Verknüpfung mit dem Bordcomputer. Dieses System ist bereits in mehreren Modellen der Marke verfügbar und wird in Zukunft noch weiter ausgebaut. Mit YouClip verfügt das MANIFESTO Concept zudem über ein cleveres System, um eine Vielzahl von modularen Zubehörteilen zu befestigen.

Auch beim Licht verlässt der Dacia MANIFESTO ausgefahrene Wege: Statt der üblichen zwei Scheinwerfer verfügt er über eine Solo-Leuchteinheit, die abnehmbar ist und bei Bedarf als leistungsstarke Taschenlampe dient.

Allrad und wasserfestes Interieur

Dacia Modelle verkörpern traditionell Robustheit und Zuverlässigkeit, was Duster, Jogger und Sandero Stepway auch optisch betonen. Das MANIFESTO Concept entwickelt diese Idee weiter und empfiehlt sich noch konsequenter als Partner für Outdoor-Aktivitäten. Die Studie verfügt über alle Merkmale eines Geländewagens, darunter Allradantrieb, eine überdurchschnittlich grosse Bodenfreiheit, grossdimensionierte Räder und eine Karosserie, die auch dem anspruchsvollsten Gelände standhält.

Dazu kommt ein wasserfestes Interieur: Der gesamte Fahrzeuginnenraum lässt sich einfach mit dem Wasserschlauch reinigen. Weiteres nützliches Detail bei Ausflügen jenseits des urbanen Raums: Die abnehmbaren Sitzbezüge lassen sich in Sekundenschnelle zu Schlafsäcken umfunktionieren.

Der Dachgepäckträger des Dacia MANIFESTO kann unterschiedlichste Lasten tragen, da sich die Trägerstangen zu verschiedenen Konfigurationen verschieben lassen. Schon heute verfügen die Modelle Sandero Stepway und Jogger über einen ähnlich modularen Dachträger in Serie, der zukünftig auch für den Duster erhältlich sein wird. Weiteres nützliches Outdoor-Detail: Eine herausnehmbare und mit einer Haushaltssteckdose versehene Batterie dient als zuverlässige Energiequelle bei Aktivitäten fernab des Stromnetzes.

ECO-SMART: Umweltschonende Recycling-Materialien

Das Dacia MANIFESTO zeichnet sich durch einen minimalen ökologischen Fussabdruck aus. Bereits das geringe Fahrzeuggewicht trägt zu einem geringen Energiebedarf bei. Ein Ansatz, den Dacia auch beim neuen Jogger konsequent verfolgt hat: Der geräumige Allrounder ist rund 300 Kilogramm leichter als seine Wettbewerber. Ein Grossteil der Karosserie des MANIFESTO Concept besteht aus recycelten Kunststoffen, die aus aufbereiteten Altpolymeren hergestellt werden. Typisch ist die Starkle® genannte, gesprenkelte Oberfläche.

Ein weiteres innovatives Merkmal des Dacia MANIFESTO sind die Airless-Reifen, die nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch Kosten sparen sollen. Merkmal ist die ausgezeichnete Langlebigkeit: Die Reifen sind pannensicher und auf die gleiche Lebensdauer ausgelegt wie das Fahrzeug selbst.

Auch im Innenraum des MANIFESTO Concept kommen natürliche Materialien zum Einsatz, wie zum Beispiel der Korkbelag der Armaturentafel. Wie auch bei seinen jüngsten Serienmodellen verzichtet Dacia darüber hinaus bewusst auf verchromte Zierelemente.

„Bei Dacia bleiben wir gerne realistisch. Deshalb entwickeln wir neue Ideen nicht nur in 3D-Simulationen, sondern wollen auch wissen, wie sie in der Wirklichkeit aussehen. Das MANIFESTO Concept ist mehr als ein Designobjekt, er verkörpert auch unsere Vision und vereint eine breite Palette von Innovationen. Einige davon sind extrem, aber dennoch für die Kunden erschwinglich. Wir werden manche von ihnen in zukünftigen Dacia Modellen einsetzen“, sagt Dacia Design Direktor David Durand.

Lionel Jaillet, Dacia Product Performance Director, ergänzt: „Wir wollen eine Produktpalette aufbauen, die unser Markenversprechen stärkt, indem wir uns auf das Wesentliche konzentrieren und unsere Fahrzeuge für Outdoor-Aktivitäten auslegen. Über unsere Modelle hinaus arbeiten wir an innovativen Ausstattungsdetails, die noch besser auf die Bedürfnisse und den Lebensstil unserer Kunden abgestimmt sind. Das MANIFESTO Concept ist ein ,Labor‘, in dem wir neue Ideen ausprobieren und erproben. Die aktuelle Version wird sich ständig weiterentwickeln. Deshalb sollte niemand die kommenden Modelle verpassen: Sie werden immer intelligenter, immer mehr auf Outdoor-Aktivitäten zugeschnitten und immer mehr Dacia sein.“. (Dacia/mc/hfu)

Dacia