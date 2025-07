Edelweiss fliegt ab Sommer 2026 nach Namibia

Titlis Bergbahnen trotz Besucherrekord mit weniger Gewinn

Die Titlis Bergbahnen haben im ersten Halbjahr 2024/25 so viele Besucher auf dem Titlis begrüsst wie noch nie in einem Winterhalbjahr. Nachdem im Vorjahr ein Grundstücksverkauf einmalig Geld in die Kasse gespült hatte, fiel der Gewinn jedoch tiefer aus.