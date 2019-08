Ein Blick über die Schultern

Glattbrugg – In wenigen Tagen beginnen die Berufs-Weltmeisterschaften, die sogenannten WorldSkills, im russischen Kazan. Nicht nur dort, sondern auch in den Ferien kann man verschiedenen Berufsleuten über die Schultern schauen.

Rund 40 junge Schweizer Berufsleute messen sich ab 22. August 2019 an den WorldSkills in Kazan mit ihresgleichen aus der ganzen Welt. Zuschauer erhalten dabei einen spannenden Einblick in die Arbeit verschiedenster Berufe. Exotischere Jobs, wie zum Beispiel diejenigen eines Mushers, eines Gauchos oder eines Wildhüters, werden nicht dabei sein. Diesen Berufsleuten kann man allerdings in den Ferien über die Schultern schauen.

Beim Musher in Finnisch Lappland

Warm eingepackt fahren die Hundeschlittenfahrer, sogenannte Musher, mit ihrem Husky-Gespann durch die schneebedeckten Landschaften von Finnisch Lappland. Hinter dieser romantisch scheinenden Fahrt steckt jedoch eine Menge Arbeit. Dies merkt man spätestens auf einer Huskysafari: Die Hunde müssen trainiert und gefüttert sowie die Zwingeranlagen täglich gereinigt werden. Und immer wieder stehen Reparaturarbeiten an. Romantik kommt erst auf, wenn der Musher und seine Huskys am Abend aufbrechen und unter dem Schein der Nordlichter ihre Runden drehen.

Beim Gaucho in Argentinien

Ein Leben in unendlicher Freiheit, Wildnis und Ungebundenheit irgendwo in der Pampa. Weit und breit keine Menschenseele. So stellt man sich das Leben eines richtigen Gauchos vor. Dass dies auch tatsächlich so sein kann, zeigt sich bei einem Besuch auf einem argentinischen Landgut, einer sogenannten Estancia. Die „Estancia el Ombú“ blickt auf eine rund 140 Jahre alte Geschichte zurück. Sie liegt ausserhalb von Buenos Aires und verspricht einen abwechslungsreichen Einblick in den ländlichen Alltag Argentiniens.

Beim Ranger in Südafrika

Wer bei Elefanten, Nashörnern, Büffeln, Löwen und Leoparden arbeiten will, kann dies zum Beispiel draussen in der freien Wildbahn tun. Was aber gehört zu den Aufgaben eines Wildhüters? Währned einer Gruppen-Rundreise kommen die Teilnehmenden in den Zauber des abgelegenen nördlichen Teil des Kruger-Nationalparks und tauchen in den Arbeitsalltag eines Rangers ein. Sie erhalten Einblick in die typische Ausbildung eines Wildhüters – Überlebenstraining und Kochkunst im Busch inklusive.

Bei den Berufs-Weltmeisterschaften in Russland

Endlose Weiten und fantastische Landschaften, unendliche Wälder und der sagenumwobene Baikalsee. Bei einer Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn können genau diese und weitere Highlights entdeckt werden. Wer die längste Eisenbahnstrecke der Welt während der WorldSkills befährt, erhält sogar die Gelegenheit, den Schweizer Teilnehmenden über die Schultern zu blicken. Denn die Transsib legt in Kazan einen Stopp ein. Ein kurzer Ausflug an die Berufsweltmeisterschaften vom 22. bis 27. August 2019 lässt sich zu dieser Zeit gut kombinieren.

