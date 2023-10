Gelungener September für Schweizer Seilbahnbranche

Bern – Während die Ergebnisse der Schweizer Seilbahnen noch im August etwas unter den Werten des Vorjahres lagen, können sich die Seilbahnbetreiber über einen erfolgreichen September freuen und bis jetzt auf eine gelungene Sommersaison zurückblicken. Dies zeigen die Auswertungen von Seilbahnen Schweiz (SBS).

Die kumulierten Ergebnisse seit Sommerbeginn sind dabei sehr erfreulich: Insgesamt haben die Seilbahnen in der Schweiz im Vergleich zur letzten Sommersaison über 10 % mehr Gäste transportiert und damit seit Mai 14 % mehr Umsatz erwirtschaftet.

Auch stimmen die Zahlen in den allermeisten Regionen. Sowohl bei der Gästeanzahl als auch bei den Umsätzen für den Personentransport sind die Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr ausser im Kanton Graubünden in allen Regionen positiv. Die Zentralschweiz konnte mit 23 % mehr Gästen den grössten Zuwachs erreichen, ebenfalls bemerkenswert ist die Steigerung von 16 % im Berner Oberland. «Die grosse Anzahl an Gästen aus den Fernmärkten begünstigt die Branche weiterhin. Zudem haben die sonnigen Wetterbedingungen, besonders an den Wochenenden, viele Gäste in die Berge gelockt. Bergerlebnisse sind und bleiben attraktiv für die Schweizer Bevölkerung», so Berno Stoffel, Direktor von SBS.

Besonders starker September 2023

Die Detailanalyse des Monats September zeigt, dass insgesamt die Gästeanzahl im Monat September um über 40% gegenüber der gleichen Zeitspanne im Vorjahr zulegen konnte. Besonders auffallend ist die Ostschweiz mit fast einer Verdoppelung der Gästeanzahl, aber auch die Zentralschweiz mit 65 % Zuwachs, und in den Waadtländer und Freiburger Alpen legte die Gästeanzahl ebenfalls um mehr als die Hälfte zu. Mit Ausnahme des Tessins (-10 %) verzeichneten auch alle anderen Regionen im Vergleich zum September des Vorjahres positive Zahlen.

Ergebnisse weiterhin über dem 5-Jahresschnitt

Die aktuellen Zahlen des Saison-Monitorings Sommer zeigen zudem, dass nicht nur die Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr, sondern auch im Vergleich mit dem 5-Jahresdurchschnitt übertroffen wurden. Bei einem Vergleich zwischen der aktuellen Sommersaison und dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre ist erkennbar, dass in der gesamten Schweiz die Gästeanzahl um 14 % und der Umsatz um 27 % zugelegt haben (mc/pg)

Seilbahnen Schweiz