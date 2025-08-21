Gruppenreisen für Alleinreisende im Aufwind

Glattbrugg – Immer mehr Menschen entscheiden sich für organisierte Gruppenreisen, bei denen sie auf eigene Faust unterwegs sind und trotzdem nicht auf Sicherheit und Anschluss verzichten müssen. Besonders gefragt sind Destinationen in Asien, Lateinamerika, Afrika und Europa. Deshalb hat travelhouse, die Spezialistenmarke von Hotelplan Suisse, ihr Portfolio an Gruppenreisen für Solo-Reisende auf ein Total von rund 50 Reisen erweitert – mit besonderem Fokus auf Gruppenreisen für Alleinreisende.

Ob Abenteuerreise oder kulturelle Entdeckungstour: In kleinen Gruppen, begleitet von lokalen Reiseleitenden, erleben die Teilnehmenden authentische Begegnungen, teilen besondere Momente und entdecken die Welt mit Gleichgesinnten. Die ideale Mischung aus persönlicher Freiheit und Gemeinschaft – denn auch die «Me Time» kommt nicht zu kurz. Gleichzeitig sorgt das Reisen in der Gruppe für ein hohes Mass an Sicherheit, was besonders alleinreisende Frauen anspricht. Diese Form des Reisens kommt an – das zeigt auch die zunehmende Nachfrage bei travelhouse.

Asien und Lateinamerika: In Kleingruppen auf Entdeckungsreise

Am stärksten wächst das Interesse an Solo-Reisen nach Asien. So verzeichnet travelhouse ein Buchungsplus von 53% bei Gruppenreisen für Alleinreisende auf dem asiatischen Kontinent gegenüber dem Vorjahr. Besonders gefragt sind Thailand, Vietnam und Japan. Auch die Nachfrage nach Lateinamerika hat deutlich zugenommen: Im 2025 verzeichnet travelhouse rund 33% mehr Buchungen als im Vorjahr. Costa Rica, Argentinien und Kolumbien zählen dabei zu den Top-Destinationen. Afrika behauptet sich als feste Grösse im Gruppenreisen-Portfolio von travelhouse mit einer ungebrochenen Nachfrage nach den Top-Destinationen Marokko, Südafrika und Tansania.

Nicht nur Fernreiseziele verzeichnen Wachstum; auch Europa rückt für Alleinreisende vermehrt in den Fokus. Dies zeigt ein Anstieg der Buchungen von Gruppenreisen für Alleinreisende um rund 28% im Vergleich zu 2024. Insbesondere Island und Norwegen sowie Griechenland ziehen Alleinreisende an.

Starkes Online-Interesse bestätigt den Trend

Die Nachfrage nach Gruppenreisen für Alleinreisende zeigt sich auch in der Auswertung der Online-Aufrufe – das Thema „Alleine unterwegs“ ist derzeit die klickstärkste Reisewelt auf travelhouse.ch. Im Hinblick auf die steigende Nachfrage baut travelhouse das Angebot an Gruppenreisen für Alleinreisende gezielt aus. So wurde das Portfolio in den letzten Wochen um zehn Reisen ergänzt. (pd/mc/pg)