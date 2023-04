Halbzeit beim «The Muri Competition»

Muri – Insgesamt 400 junge Musikerinnen und Musiker aus aller Welt haben sich für den «Muri Competition» mit einem Video beworben. Beim internationalen Wettbewerb für Fagott und Oboe trifft sich die künftige Weltelite für die beiden Holzblasinstrumente. 102 der 400 Bewerberinnen und Bewerber aus vier Kontinenten haben sich qualifiziert. Sie sind nach Muri gekommen und kämpfen in zwei Runden um die ersten Preise. 40 haben es nun in die zweite Runde geschafft. Spitzenreiter ist dabei Korea mit acht Kandidatinnen und Kandidaten, gefolgt von Frankreich und Spanien mit je fünf.

Für beide Instrumente, Fagott und Oboe, werden im festlichen Finale vom 23. April je drei Siegerinnen oder Sieger erkoren. Im Festsaal vom Kloster Muri vergibt eine Fachjury Preisgelder von insgesamt CHF 80‘000. Das Finalkonzert wird begleitet vom Orchester «argovia philharmonic» unter der Leitung von Jonas Ehrler. Gespielt werden Werke von Johann Nepomuk Hummel (für Oboe) und Gioachino Rossini (für Fagott). Renato Bizzotto, künstlerischer Leiter des Wettbewerbs stellt fest: «Das diesjährige Niveau der Musikerinnen und Musiker ist ausgesprochen hoch. Mit dem Muri Competition wollen wir ein Statement für die Klassische Musik setzen und die Marke Murikultur in die ganze Welt hinaustragen.»

Finalkonzert mit anschliessender Preisverleihung:

Sonntag, 23. April 2023, 19:00 Uhr, Kloster Muri/AG im Festsaal

Programm:

Introduktion, Thema und Variationen op. 102 für Oboe und Orchester von Johann Nepomuk Hummel Konzert für Fagott und Orchester – Concerto da Esperimento von Gioachino Rossini

Tickets zu CHF 50 unter https://www.murikultur.ch/

The Muri Competition findet 2023 im Rahmen von Murikultur zum vierten Mal statt und will erneut ein Zeichen in der Nachwuchsförderung setzen. Der Musikwettbewerb für Fagott und Oboe ist 2013 unter der künstlerischen Leitung des international erfahrenen Oboisten Renato Bizzotto und dem weltweit berühmten Fagottisten Matthias Rácz (Solist im Tonhalle-Orchester Zürich) sowie dem bekannten Oboisten Martin Frutiger (Solist für Englisch-Horn im Tonhalle-Orchester Zürich) entstanden. Inzwischen hat sich der Wettbewerb etabliert und ist für junge Musikerinnen und Musiker zur wertvollen Plattform geworden, sich dem internationalen Vergleich zu stellen. Mit den Preisen sollen die jungen Künstlerinnen und Künstler in Form von Stipendien und Auftrittsmöglichkeiten auf ihrem musikalischen Weg unterstützt werden.