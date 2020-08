Hallenstadion öffnet seine Türen wieder für Zuschauer

Zürich – Das Hallenstadion öffnet nach dem Veranstaltungsverbot Ende Februar 2020 zum ersten Mal wieder die Tore für Livekünstler. Unter dem Motto «live again» präsentiert die Bieler Band Pegasus am 28. November ihr neues Album «Unplugged». Alle beteiligten arbeiten eng mit den Behörden für die Umsetzung des Schutzkonzeptes.

Nachdem ab Oktober 2020 wieder Eishockey gespielt wird – ob mit oder ohne Zuschauer ist noch nicht geklärt – soll kurz darauf auch wieder das erste Konzert stattfinden. Die Veranstaltung zelebriert nicht nur den Album-Release der Schweizer Band in der grössten Eventhalle der Schweiz, sondern auch das erste Rock-Pop-Konzert im Hallenstadion Zürich nach der unfreiwilligen neunmonatigen Pause – «HALLENSTADION – LIVE AGAIN».

Um die Einhaltung der strengen Richtlinien zu gewährleisten, arbeiten das Hallenstadion, die Gadget abc Entertainment Group AG und die Band für die Umsetzung des Schutzkonzeptes eng mit den Behörden zusammen.

Ticketverkauf unter Einhaltung des Schutzkonzeptes

Der Vorverkauf für das Konzert startet am Samstag, 29. August um 10 Uhr. In einem ersten Schritt werden Fans maximal sechs personalisierte Tickets für die gewünschte Sitzplatz-Kategorie kaufen können. Das Konzert wird bestuhlt durchgeführt. Zwischen den Käufergruppen werden die geforderten Abstände eingehalten. «In den letzten Monaten haben wir intensiv an unserem Schutzkonzept gearbeitet und uns mit den Behörden ausgetauscht. Es geht nicht nur um Sitzabstände, sondern es beginnt bei Einlass vor dem Hallenstadion und endet, wenn der letzte Gast das Haus verlässt», unterstreicht Philipp Musshafen, Direktor des Hallenstadions. Sollte das Konzert trotzdem nicht bewilligt werden, wird der volle Kaufpreis (inkl. VVK-Gebühren) an die Besucher zurückerstattet.

Konzertvorbereitung

Um dem hohen Kommunikations- und Erklärungsbedarf zu diesem Konzert gerecht zu werden, wurde eine showeigene Webseite kreiert (pegasus-hallenstadion.ch), die sämtliche Informationen für Konzertbesucher und Interessierte enthält.

Das Hallenstadion Zürich beobachtet die Situation weiterhin und richtet sich nach den Weisungen des Bundesamtes für Gesundheit sowie des kantonsärztlichen Dienstes. «Sollte sich die Situation verändern und die Bestimmungen wieder angepasst werden, muss dies in unserer Planung natürlich wieder berücksichtigt werden» so Musshafen. (mc/pg)

