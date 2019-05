Hotelplan UK verstärkt das Ski-Geschäft

Glattbrugg – Die zur Hotelplan-Gruppe gehörende Ländergesellschaft Hotelplan UK akquiriert Flexiski, einen Wintersport-Anbieter für Kurzferien. Dadurch kann Hotelplan UK das Ski- und Snowboard-Angebot mit Kurztrips erweitern. Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Das 1990 gegründete und zu Travelopia gehörende Unternehmen Flexiski erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 6 Mio Franken und beschäftigt neun Vollzeitangestellte in England sowie saisonale Mitarbeitende während des Winters im europäischen Alpenraum. „Wir freuen uns über die Übernahme von Flexiski, welche die Position von Hotelplan UK im flexiblen und individuell zusammengestellten Kurzferien-Wintersport-Sektor stärkt – umso mehr, da dieser Bereich in den letzten Jahren stets gewachsen ist“, wird Hotelplan-CEO Thomas Stirnimann in einer Medienmitteilung zitiert. (mc/pg)

Hotelplan

Hotelplan UK

Flexiski