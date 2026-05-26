Hunderttausende Passagiere über Pfingsten an Schweizer Flughäfen

Zürich / Göschenen UR – Die Flughäfen der Schweiz haben am Pfingstwochenende hunderttausende Passagiere abgefertigt. Allein Zürich-Kloten verzeichnete an jedem einzelnen Tag – Samstag, Sonntag wie Montag – je über 100’000 Reisende.

Allgemein gehören Feiertage wie Auffahrt und Pfingsten zu den Hauptreisezeiten, wie der Flughafen Zürich der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Dienstag auf Anfrage mitteilte.

Der Flughafen Genf schätzte am Montag ein Aufkommen von rund 210’000 Reisenden während des gesamten Pfingstwochenendes. Und über den Euroairport Basel Mulhouse Freiburg flogen während dieser Zeit rund 120’000 Passagiere.

Der Auto-Rückreiseverkehr staute sich vor dem Gotthard-Südportal in Richtung Norden am Montag teilweise auf einer Länge von vier Kilometern. Dies führt zu einer Wartezeit von bis zu 40 Minuten. In der Gegenrichtung kam es kaum zu langem Stau.

Deutlich angespannter war die Lage am Samstag für Autofahrer in Richtung Süden. Die Blechlawine vor dem Gotthard-Nordportal bei Göschenen im Kanton Uri erreichte am Vormittag eine Länge von 21 Kilometern. Der Zeitverlust betrug laut TCS rund dreieinhalb Stunden. Bereits am frühen Morgen hatte sich ein Stau von zehn Kilometern gebildet. (awp/mc/ps)