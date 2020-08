Kreativ arbeiten in der Natur mit dem Office Caravan

St. Moritz – Für Meetings, Weiterbildungen oder Workshops steht im Engadin neu der Office Caravan zur Verfügung. Das farbenfrohe, nach mehreren Seiten aufklappbare Gefährt bietet alles, was man zum Arbeiten und Kreativsein braucht. Acht Personen finden in der Lounge und am flexiblen Arbeitstisch Platz, zudem gibt es eine Kaffeemaschine und eine kleine Inspirations-Bibliothek.

Zunächst ist der Caravan an den Standorten Madulain und in Pontresina beim Hotel Saratz im Oberengadin verfügbar, weitere Standorte in der ganzen Schweiz werden entwickelt. Der Caravan kann aber auch selbst an einen Wunsch-Standort transportiert oder auf Anfrage geliefert werden.

«Gerade in Zeiten wie diesen sind kreative Konzepte gefragt, um eine Destination für neue Zielgruppen attraktiv zu machen», sagt Jan Steiner, Brand Manager Engadin bei Engadin St. Moritz Tourismus. Dies gelte besonders im fürs Engadin so wichtigen Bereich MICE (Meetings, Incentives, Conventions und Events).

«Unternehmen, Organisationen, Behörden oder Einzelpersonen können mit unserem Caravan an den schönsten Standorten in der Natur arbeiten», kommentiert Claude Balsiger, Initiant des Office Caravans. «Dabei beziehen wir das lokale Gewerbe mit ein.» So können die Caravan-Nutzer gleichzeitig das Angebot von Partnern wie Bike-Schulen, Sportshops, Restaurants und Caterern sowie Hotels nutzen.

«Menschen und Unternehmen aus wirtschaftsstarken Zentren suchen vermehrt nach neuen Orten für innovative Meetings, Workshops oder Retreats», so Balsiger weiter. «Weil gute Ideen und Innovation selten im Büro entstehen, bietet der Office Caravan den exklusivsten Arbeitsraum der Welt: die Natur.» (mc/pg)

