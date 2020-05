Banksy, George Condo, Kaws, Damien Hirst und Jeff Koons zum ersten Mal zusammen in einer virtuellen Ausstellung ‚XXI‘

London – Die Investitionsplattform für digitale Kunst, ARTCELS, lanciert in Partnerschaft mit der Galerie HOFA am Montag, den 4. Mai um 18.00 Uhr (BST) / 13.00 Uhr (EST) eine neue virtuelle Ausstellung zeitgenössischer Kunst mit dem Titel ‚XXI‘.

ARTCELS‘ soll eine neue Kunsterfahrung schaffen, die ihre Investoren und die globale Kunstgemeinschaft bequem von zu Hause aus geniessen können.

Es wird die erste Ausstellung dieser Art sein, in der zeitgenössische Künstler – Banksy, George Condo, Kaws, Damien Hirst und Jeff Koons- zusammen in einer virtuellen Kunstausstellung zu sehen sein werden, sowie andere führende internationale Künstler, darunter Ilhwa Kim, Retna, Daniel Arsham, Anthony James und Joseph Klibansky, in einer dreidimensionalen, virtuellen HD-Show, die so gestaltet ist, dass sie immersiv, interaktiv und realistisch ist. (Artcels/mc/hfu)

https://www.artcels.com/