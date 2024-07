Freiluftausstellung der Fotoserie HUMANITY von Fotograf Henry Leutwyler eröffnet

Genf – Am Mittwoch eröffnete die Freiluftausstellung des Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondmuseums in Anwesenheit des Lenzburger Starfotografen Henry Leutwyler, der dafür aus New York angereist ist.

Die neue Ausstellung am Genfer Quai Wilson, die bis 5. August 2024 läuft, zeigt anlässlich des 75-Jahre-Jubiläums der Genfer Konventionen Henry Leutwylers fotografische Serie HUMANITY. Diese umfasst über 50 Porträts von Objekten aus dem humanitären Bereich, vom 19. Jahrhundert bis heute. (Elliott/mc/ps)