Kunstmuseum St.Gallen: Internationaler Museumstag 2022

St. Gallen – Das Kunstmuseum St.Gallen bietet am Internationalen Museumstag wieder ein vielfältiges Programm an Ausstellungen, Führungen und Veranstaltungen für Jung und Alt im Kunstmuseum, dem Kirchhoferhaus und der Kunstzone der Lokremise. Mitarbeitende geben einen besonderen Blick hinter die Kulissen und hinter die Bilder – zu den Themen Aufstellungsaufbau und Provenienzforschung.

Alle Ausstellungen des Kunstmuseums «St. Andreas Slominski», «Manon de Boer – Che bella voce» sowie «Perfect Love – Von Liebe und Leidenschaft» sind an diesem Tag wie üblich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Ausstellung «Birgit Werres – Let’s play it, Rolf!» ist von 11 bis 18 Uhr in der Kunstzone der Lokremise zu sehen.

Für die jüngeren Besuchenden bietet die Kunstvermittlung im benachbarten Kirchhoferhaus vielfältiges Gestalten im Kunstlabor an. In der Beletage im Obergeschoss erwartet die Besuchenden die Ausstellung einer Klasse der Fachmittelschule im Berufsfeld Gestalten «IMMERSION. IN NEW DIMENSIONS», die Bezug auf Werke von Ostschweizer Kunstschaffenden nimmt. Beteiligte Schülerinnen und Schüler sind vor Ort.

Eine theatrale Kunstverführung mit Boglárka Horváth und Alexandre Pelichet führt auf erfrischende und humorvolle Weise durch die Ausstellung «Perfect Love» – mit einem überraschenden «Kunst – Schau – Spiel»! Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt – sowohl vor dem Museum als auch im Café im Untergeschoss.

Programm

