Kunsttage Basel: 3 Tage Kunst an 55 Orten

Basel – Vom 25. bis zum 27. August 2023 steht Basel wieder ganz im Zeichen der modernen und zeitgenössischen Kunst. Die vierte Ausgabe der Kunsttage Basel verspricht grosse Vielfalt: Über 50 Kunstorte in Basel und der Region öffnen ihre Tore und schaen eine einzigartige Atmosphäre für Jung bis Alt. Unter den teilnehmenden Institutionen befinden sich grosse Kunsthäuser, Galerien, Ospaces und Ateliers. Über 130 Ausstellungen und Programmpunkte können ab sofort online abgerufen werden: www.kunsttagebasel.ch Bereits nächste Woche sind die Kunsttage Basel zum Start des Kunstsommers präsent und zeigen die Premiere von Maya Schweizers Soundinstallation «Vulnérable Witness» im Basel Social Club.

Ausgewählte Highlights der Ausgabe 2023

Das Programm der Kunsttage Basel beinhaltet zahlreiche Highlights: Das Palazzina begibt sich auf neue Wege und präsentiert in Kooperation mit Anwohnerinnen und Anwohner eine Gruppenausstellung im Wohnquartier. Im Kunsthaus Baselland werden die Diplomarbeiten der Studierenden des Institut Kunst Gender Natur gezeigt und das Künstlerduo Jahic/Roethlisberger verwandelt den Space25 in ein NFT Labor. Eine spezielle Performance führt dieses Jahr auf das Bruderholz: In dem um die Jahrhundertwende gebauten Alten Wasserreservoir wird exklusiv die Licht-Klang-Installation «Dämmerung» zu sehen sein. In der Kulturstiftung Basel H. Geiger | KBH.G wird das interaktive Theaterstück «Salm Ethos» uraufgeführt. Diese besonderen Programmpunkte sind eingerahmt von einem hochkarätigen Angebot an Ausstellungen wie «Out of the Box» im Schaulager, «Janet Cardiff & George Bures Miller. Dream Machines» im Museum Tinguely oder «Ulrike Ottinger» bei Contemporary Fine Arts Basel und «Ursula Reuter Christiansen» in der Galerie von Bartha. Rundgänge für Erwachsene, Jugendliche und ein Kinderangebot runden das Programm ab. Über den Sommer werden weitere Programmpunkte hinzukommen – ein regelmässiger Besuch der neuen Website lohnt sich.

Premiere «Vulnérable Witness» von Maya Schweizer im Basel Social Club

Während der Art Basel-Woche präsentieren die Kunsttage die Premiere von Maya Schweizers «Vulnérable Witness». In ihren mit der Technik der Collage umgesetzten Filmund Tonarbeiten befasst sich die Künstlerin mit individueller und kollektiver Erinnerung. Ihre Soundinstallation «Vulnérable Witness» greift latente Vorahnungen, durch Wände Gehörtes und Proteste auf und spielt so auf die Fragilität der Weltordnung an, deren Veränderungen sich oft leise, aber hörbar vorankündigen.

Die Arbeit von Schweizer wird im Rahmen des Basel Social Club 12. bis 18. Juni 2023, Franck-Areal) gezeigt. Diese ebenfalls regionale Initiative präsentiert in ihren öffentlich zugänglichen Räumen Werke von renommierten internationalen und nationalen Kunstschaffenden.

«Vulnérable Witness» ist die erste Arbeit in einer Reihe von multimedialen Positionen, welche die Kunsttage zum Topos diasporischer Klänge präsentieren werden. (Kunsttage Basel/mc/ps)