Lässig gekleidet in der Business-Welt – Trendbewusst mit Stil und Komfort

Düsseldorf – Wie genau sich die heutige Business-Welt bezüglich des modischen Stils definiert, das ist schwer zu sagen. Zu unterschiedlich sind die Praxis und die vorgegebenen Richtlinien in den Unternehmen. Generell kann allerdings im Europäischen Wirtschaftsraum festgestellt werden, dass es mehr und mehr zu einer Balance zwischen dem persönlichen Stil und der Professionalität kommt.



Neue modische Trends im geschäftlichen Umfeld spiegeln diese angestrebte Balance wider und bringen mehr und mehr einen lässigen Charakter in die traditionell formelle und strenge Bürokleidung. Die Schnitte sind entspannter und immer öfter sehen Kunden oder Mitarbeiter geschickt kombinierte Elemente, die bislang nichts im formellen Umfeld zu suchen hatten. Wer nun selbst etwas Neues wagen möchte, der entdeckt im folgenden Ratgeber, wie sich die eigene Lässigkeit einfach mit der altbekannten Formalität vereinen lässt.

Business-Kleidung – neu definiert



Strikte Dresscodes gehören in den meisten Branchen der Vergangenheit an. Die grossen Vorreiter, etwa die Global Player in der Tech-Branche, haben die Bedeutung der Individualität am Arbeitsplatz erkannt. Wer sich in seiner Kleidung wohlfühlt, der liefert bessere Ergebnisse und identifiziert sich zudem eher mit seinem Arbeitgeber. Individualität ist allerdings im Kontext des neuen Business-Stils nicht mit Beliebigkeit zu verwechseln. Nach wie vor gibt es feste Regeln, doch sind diese flexibler und können individuell ausgelegt werden. Elemente, die in Kombination immer häufiger in Büros zu finden sind, unabhängig von der Position der Träger, sind lockere Oberteile, sportliche Sneaker und Blazer.



Es zeigt sich schon hier, dass es weniger auf die einzelnen Kleidungsstücke als vielmehr als die gekonnte Kombination ankommt. Sogar die ikonische Mom-Jeans sieht man im Büro. Warum auch nicht? Sie ist bequem, zeitlos und sieht einfach gut aus. Ihr hoher Bund gestaltet das stundenlange Sitzen vor dem Rechner erträglicher und zugleich ist diese Hose eine mit einem hohen Wiedererkennungswert.

Massvoll – aber mit Mut

Schrille Farben, Neon und übertriebene Muster kommen nach wie vor nicht gut im Büro an. Weiterhin gefragt sind neutrale Töne, die allerdings gerne mit farbigen Akzenten kombiniert werden dürfen. Es braucht schliesslich nicht viel, um dem eigenen Outfit Persönlichkeit zu verleihen. Die Schuhe, ein feiner Schal, ein schön gefaltetes Einstecktuch – es sind immer die kleinen Elemente, die besonders ins Auge stechen und dem Träger einen guten Geschmack attestieren. Wer mutig ist, darf hier etwas experimentieren. Vieles ist heute möglich, ohne dabei die Professionalität zu beeinträchtigen.

Qualität ist zeitlos



Kleidungsstücke aus hochwertigen Materialien sind immer eine gute Wahl. Reine Baumwolle, Seide oder Leinen im Sommer bieten grossen Tragekomfort, sehen auch noch nach Stunden des Tragens gut aus und altern zudem in Würde. Ein persönliches Statement gegen Fast Fashion kommt ausserdem immer gut an. Wer seine Arbeitskleidung als ein Investment für die Zukunft ansieht, der kann auf diese Weise mit Bedacht und Voraussicht an seiner individuellen Garderobe arbeiten.



Komfort und Stil lassen sich mehr denn je miteinander vereinen. Was lässig, bequem und persönlich ist, das ist heute nicht mehr unbedingt unprofessionell. Mit dem richtigen Auge fürs Detail, einer Achtung vor hoher Qualität und etwas Mut ist es relativ einfach, seinen persönlichen und unverkennbaren Stil mit den lockeren Regeln aus den meisten Büros zu vereinen. (ca/mc/hfu)