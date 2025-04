Sarti Aperitivo: Italienische Tradition mit fruity Twist, jetzt neu bei Coop

Zürich – Coop bekommt Zuwachs im Aperitivo-Sortiment. Nach der erfolgreichen Lancierung in der Gastronomie im letzten Jahr ist Sarti Rosa, der fruchtig-süsse Aperitivo von Campari, nun bei Coop erhältlich. Mit seiner leuchtend pinken Farbe, dem erfrischenden Geschmack und dem mediterranen Flair bringt Sarti Dolce Vita in jedes Glas – ob als Sundowner, Aperitivo oder als Basis für kreative Cocktails.

Mit seinem geringen Alkoholgehalt ist Sarti der perfekte Begleiter für gesellige Stunden, ganz im Sinne des entspannten italienischen Lebensgefühls, das er verkörpert. Die ausdrucksstarke pinke Farbe spricht diejenigen an, die ihre Individualität ebenso stark unterstreichen möchten.

Tradition und Innovation vereint

Der neue Aperitivo Sarti hat seine Wurzeln in der Traditionsdestillerie Casa Sarti di Bologna», die seit 1885 für Premium-Spirituosen steht. Als ehemaliger Hoflieferant des italienischen Königshauses verbindet Sarti Tradition mit Innovation. Sarti Rosa, eine Hommage der Campari-Gruppe, verkörpert das kreative Genie der Casa Sarti. Das Rezept? Ein gut gehütetes Geheimnis.

Stylischer und moderner Look

Sarti Rosa setzt frische Akzente: Mit klaren Linien, goldenem Schriftzug und pinkem Farbakzent steht die Marke für Leichtigkeit, Lebensfreude und Genussmomente, ohne den Charme ihrer traditionsreichen Geschichte zu verlieren. Die Kombination aus Tradition und Innovation macht Sarti nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch zu einem echten Highlight – stylisch, edgy und unverwechselbar.

Fruchtig-süss und strahlend pink: Der Premium Aperitivo neu bei Coop

Sarti Rosa überzeugt durch die einzigartige Mischung von klassischen Zutaten und modernen Aromen und ist ab sofort in allen Coop-Filialen sowie im Online-Shop erhältlich. Egal, ob in geselliger Runde oder entspannte Momente auf der Terrasse: Sarti Rosa ist mit seinem leicht süssen, frischen Charakter der perfekte Start in den Abend.

Zwei Sarti-Kreationen mit dem besonderen Twist

Sarti bietet unzählige Möglichkeiten, kreative Drinks zu mixen. Der unangefochtene Klassiker ist der Sarti Spritz. Dieser begeistert mit seiner perfekten Balance aus Bitterkeit und Süsse und wertet jeden Aperitif auf. Wer es fruchtiger mag, kann als spannende Alternative den Sarti Lemon geniessen.

Sarti Spritz

Zutaten:

6 cl Sarti

9cl Prosecco

3cl Sodawasser

1 Limettenscheibe

Eiswürfel

Zubereitung:

Weinglass randvoll mit Eiswürfeln füllen

Prosecco und anschliessen Sarti hinzufügen

Mit einem Spritzer Sodawasser auffüllen

Sarti Spritz mit einer Limettenscheibe garnieren

Sarti Lemon

Zutaten:

6cl Sarti

12cl Bitter Lemon

1 Grapefruitschnitz

Eiswürfel

Zubereitung:

Weinglas randvoll mit Eiswürfeln füllen

Sarti hinzufügen und mit Bitter Lemon auffüllen

Anschliessend mit einem Grapefruitschnitz garnieren

(Sarti/mc/ps)

Über Sarti

Sarti, ein italienischer Aperitivo, ist Teil der Campari Gruppe. Mit seinem erfrischenden, leicht bitteren Geschmack und seiner leuchtend pinken Farbe ist er der ideale Begleiter für jeden Anlass. Die exotischen Noten von Mango, Passionsfrucht und Blutorange verleihen Sarti einen fruchtigen Geschmack, der perfekt dazu einlädt, den Moment zu geniessen.

Bitte geniessen Sie unsere Marken verantwortungsbewusst.