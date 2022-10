MOTHER TERESA & ME: Kinostart am 27. Oktober 2022

Die schweizerisch-indisch-britische Koproduktion MOTHER TERESA & ME von Kamal Musale kommt am 27. Oktober in die Deutschschweizer Kinos.

Das Melodrama erzählt in zwei parallelen Handlungssträngen, die über Generationen hinweg miteinander verwoben sind, die Geschichte von Teresa (Jacqueline Fritschi-Cornaz) und Kavita (Banita Sandhu). Beide Frauen verwirklichen ihre Berufung trotz grosser persönlicher Zweifel. Wir entdecken Mutter Teresa als die Frau hinter dem Mythos in einer völlig neuen Dimension. Ihr Glaubensverlust inspiriert Kavita, eine junge Britin indischer Herkunft, im heutigen Kolkata wahre Liebe und Mitgefühl zu entdecken.

Die Produktion wurde durch Spenden von Privatpersonen und Stiftungen finanziert, die über die Zariya Foundation geleitet wurden. Der gesamte Erlös des Films wird an karitative Einrichtungen und Stiftungen gespendet, die sich für arme, kranke, behinderte und verwaiste Kinder einsetzen. Sie werden in ihrer Ausbildung und Gesundheitsfürsorge unterstützt. (eliott.ch)

Trailer: https://vimeo.com/708604995

Filmlänge: 122 Minuten

Produktionsjahr: 2022

Sprachen: Englisch

Untertitel: Deutsch

Genre: Spielfilm

Drehbuch und Regie: Kamal Musale

Startdatum Deutschschweiz: 27. Oktober 2022

Schweizer Verleih: Louise va au cinéma

Produktion: Les Films du Lotus (Schweiz), Curry Western Movies (Indien) und Kavita Teresa Film (Grossbritannien)