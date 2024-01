NŒISE – Eine Tankstelle im Thurgau wird zur Bühne

NŒISE, die interdisziplinäre Konzertreihe für Neue Musik im Kanton Thurgau, bietet auch in der zweite Saison 2023/24 mit dem Titel «Stadt – Land – See» anregende und interaktive Programme. Teil zwei «Land» macht bei einer ehemaligen Garage mit Tankstelle in Siegershausen halt.

Ob als Filmsetting oder im Bühnenbild: Eine abgelegene Tankstelle erzählt eine ganz eigene Geschichte. Wie ist es, in dieser Einsamkeit zu leben? Was für Gestalten kommen hier hin und wieder vorbei? Nicht ganz so ab vom Schuss wie in den Weiten der USA aber genauso filmreif ist die Garage Reisch in Siegershausen. Sie wird zum Schauplatz von «Land», der zweiten Intervention von NŒISE in der Saison 2023/24.

Was ursprünglich im Theater am Gleis in Winterthur sowie im Walcheturm in Zürich mit einer als Bühnenbild inszenierten Tankstelle aufgeführt wurde, wird nun in einer echten Tankstelle in Szene gesetzt. Die Garage wird zum Schauplatz verschiedener Interaktionen zwischen Tänzerin, Musiker und Publikum.

«Land» präsentiert eine Abfolge von Tableaux vivants (franz.: lebende Bilder). Das Bühnenbild wandelt sich fortwährend. Unzählige auf der Bühne herumliegende Gegenstände wie Staubsauger, Zahnbürsten, Ventilatoren, Haartrockner, Bohrer usw. werden zu Instrumenten.

Unvorhergesehenes und Überraschendes ist in den Handlungsablauf verwoben. Das Publikum darf in das Geschehen eingreifen, wodurch die historisch gewachsene Trennung zwischen Bühne und Zuhörer:innen aufgelockert wird.

Die Besucherinnen und Besucher von «Land» erwartet eine aussergewöhnliche und interaktive Theatererfahrung, welche die Grenzen zwischen Künstler:innen, Publikum und Bühne verschwimmen lässt. In einer einzigartigen Atmosphäre können Zuschauer:innen aktiv am Geschehen teilnehmen und erleben gleichzeitig unkonventionelle Klänge und visuelle Effekte.

NŒISE steht für Neue Musik und interdisziplinäre Projekte im Kanton Thurgau, welche unter anderem von der Kulturstiftung Thurgau unterstützt werden. Als Laboratorium für Klänge und Konzepte entstehen bei NŒISE innovative Programme, welche ein neues Erleben von Musik ermöglichen. Im gemeinsamen Erschaffen, im fruchtbaren Dialog und Austausch sowie im Zusammenführen verschiedener Ideen und Fragestellungen werden Impulse zur Auseinandersetzung von Musik mit aktuellen Themen gesetzt.

Die Saison 2023/24 «Stadt – Land – See» beinhaltet drei unterschiedliche Projekte, deren gemeinsame Nenner der Kanton Thurgau und seine Landschaft sind, in welcher die Aufführungen stattfinden: ein multimediales Musiktheater in der Stadt, eine Performance mit Musik und Tanz in einer Tankstelle auf dem Land sowie ein musikalisches Objekttheater auf dem See. (NŒISE/mc/ps)

Chroniken einer Tankstelle

Mit

Naomi Schwarz und Christoph Luchsinger (Performance und Musik)

Léo Collin (Komposition und Konzeption)

Leandro Gianini (Technik)

Daten

Freitag, 23. Februar 2024

20.00 – ca. 21.15 Uhr

Samstag, 24. Februar 2024

17.30 – ca. 18.45 Uhr

Samstag, 24. Februar 2024

20.00 – ca. 21.15 Uhr

Ort

Garage Reisch

Hauptstrasse 24

8573 Siegershausen

Die Anreise mit dem Zug wird empfohlen, die Aufführungszeiten sind auf den Fahrplan der SBB abgestimmt. Die Garage Reisch ist in Gehdistanz (5 Minuten) vom Bahnhof Siegershausen gut erreichbar.

Eintritt frei, Unkostenbeitrag willkommen

Platzreservation erwünscht

Reservationen unter www.noeise.ch