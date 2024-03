Orell Füsslis BookLove Festival in Zürich war ein voller Erfolg

Zürich – Am 19. März veranstaltete Orell Füssli das erste «BookLove Festival» in Zürich. Im ausverkauften Bernhard Theater sprachen Jenny Colgan, Richard Osman, Charlotte Wood, Yvonne Eisenring und Nelio Biedermann vor rund 400 Bersucherinnen und Besucher über ihr Leben als Autorinnen und Autoren. Moderatorin Sarah Christen führte humorvoll und mit Charme durch den Abend. Der Orell Füssli Bücherpodcast «Über den Bücherrand» wurde live auf der Bühne aufgezeichnet und kann ab sofort nachgehört werden.

Am 19. März 2024 öffnete das Bernhard Theater Zürich seine Türen für das erste BookLove Festival, präsentiert von Orell Füssli. 400 Besucherinnen und Besucher waren live dabei, als die Autorinnen und Autoren Jenny Colgan, Richard Osman, Charlotte Wood, Yvonne Eisenring und Nelio Biedermann Teil eines spannenden und humorvollen Abendprogramms waren. SRF-Moderatorin Sarah Christen führte gekonnt mit Witz und Charme durch das kurzweilige Programm.

Der Abend startete mit einer sichtlich gut gelaunten Jenny Colgan. Die schottische Schriftstellerin zeigte sich begeistert über das sonnige Zürich und stellte unter anderem ihren jüngsten Roman «Sommerhimmel über dir und mir» vor. Mit ihr im Gespräch auf der Bühne war Charlotte Wood, Autorin und Journalistin aus Australien, die verriet, dass sie tagsüber das Grab von James Joyce besucht hatte, den sie sehr verehre.

Als nächstes betraten die Schweizer Autorin und Moderatorin Yvonne Eisenring sowie das Newcomer-Talent Nelio Biedermann die Bühne und gaben spannende Einblicke in ihre Schreibgewohnheiten. Nelio Biedermann verkündete, dass er seinen aktuellen Roman per Hand schreibe. Yvonne Eisenring arbeite am liebsten nachts an ihren literarischen Werken. Das ganze Gespräch können Sie im Podcast «Über den Bücherrand» von Orell Füssli nachhören.

Als krönender Abschluss eines fulminanten Buchfestival-Abends betrat Richard Osman die Bühne. Der britische Fernsehmoderator und Autor begrüsste das Publikum mit ein paar Worten auf Deutsch und verriet, dass Steven Spielberg seinen Krimi «The Thursday Murder Club» verfilmen werde.

Nach dem offiziellen Bühnenprogramm gegen 22 Uhr standen die Autor*innen dann ihren Fans für Autogramme, Fotos und Gespräche zur Verfügung.

Das BookLove Festival soll den Auftakt bilden für eine Eventreihe, die hoffentlich bald fester Bestandteil der Zürcher Kulturlandschaft ist. Orell Füssli engagiert sich durch das BookLove Festival für die Schweizer Literaturszene, indem der Buchhändler neben internationalen Grössen auch lokalen Talenten eine Bühne bietet. (Orell Füssli/mc/ps)