Plankton Manifesto: Katja Lohers Grösse destilliert in den winzigen Kreaturen des Meeres

Zürich – Nachdem sie 15 Jahre in New York gelebt hatte, blieb das Nomadenleben der Schweizer Künstlerin Katja Loher über Nacht stehen und zwang sie, vom Corona-Epizentrum in ihr Heimatland Schweiz zu ziehen – weit weg von der Zivilisation auf dem Gipfel des Berges. Dieser monumentale Kontrast zu ihrem früheren Leben – Stillstand – hat es ihr ermöglicht, tief in ihre Konzepte einzudringen und in den nächsten Entwicklungsschritt ihres Schaffens überzugehen.

Universelle Themen

„Die Kunst von Katja Loher hat mich immer durch ihre Schönheit und Besonderheit fasziniert. Sie greift Themen von universeller Bedeutung auf “, sagt Philip Glass, Künstler und einer der einflussreichsten Komponisten des späten 20. Jahrhunderts. Katja Loher ergänzt: „Schönheit ist in meiner Arbeit allgegenwärtig, als künstlerische Aussage über die Essenz lebenserhaltender Prozesse, die unseren Planeten unterstützen. Mit meiner Arbeit beschäftige ich mich mit ökologischen Dringlichkeiten und der Zukunft der Menschheit. Im letzten Jahrzehnt habe ich mich auf die Notlage der Bienen konzentriert, die sich jetzt auf das Plankton verlagerte.“ Das Bewusstsein für die Rettung der gefährdeten Meereswelt – der Mutter aller Leben – steigt zwar, hat aber noch nicht den Punkt kollektiven Handelns erreicht. Heute hören wir den Weckruf, nicht zur Normalität zurückzukehren und stattdessen einen neuen Weg zu finden, mit der Erde und allen Kreaturen statt gegen sie zu leben.“

Manifestieren durch kollektives Handeln

Um diese Bedeutung hervorzuheben, konzentriert sich das Plankton-Manifesto auf die kleinsten, unsichtbarsten und verletzlichsten Kreaturen als Schlüsselarten der marinen Nahrungskette, die für mehr als 50 Prozent der Photosynthese der Welt verantwortlich sind. Vom Amazonas bis zum Plankton sind diese natürlichen Lungen der Motor des Lebens, wie das Logo des Manifests zeigt. „Als Künstler haben wir nicht die politische Macht, aber in diesem Moment unserer Zeit liegt die noch wichtigere Rolle darin, die Weltbevölkerung zu sensibilisieren, was unsere zukünftige Existenz wirklich erhält – die Natur und insbesondere das Meer als Wiege allen Lebens.” Angetrieben von ihrem früheren Manifest und ihrer Arbeit und gleichzeitig von dieser beispiellosen Lebenssituation beeinflusst, entwickelte Katja dieses Plankton Manifesto, das durch seine Schönheit die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich zieht. „Anstatt die Folgen der Umweltschäden und der Zerstörung der Natur zu beobachten, möchte ich lieber die Schönheit der Natur hervorheben, damit die Menschen erkennen, wie wichtig es ist, den Wert unserer Lebensgrundlage zu erhalten“, erklärt die Künstlerin. Diese Ausstellung zeigt eine Reihe von Videoskulpturen, die sie zu einem einzigartigen multisinnlichen Erlebnis machen. Sie bietet vielen anderen Kreativen und Wissenschaftlern die Möglichkeit, Veranstaltungen abzuhalten, ihre Kunst und ihr Wissen der Öffentlichkeit zu präsentieren. „Das Leben ist nichts als ein Traum, und als Künstler können wir unser Leben mit Liebe gestalten, und unser Traum wird zu einem Meisterwerk der Kunst. Ich möchte mich bei allen für ihre Unterstützung bedanken, kollaborative Träume zu manifestieren, das Bewusstsein zu schärfen und zu transformieren“, schliesst Katja Loher. (pd/mc/ps)

Katja Loher ist eine weltweit bekannte Künstlerin, die bei allen Arten von Kunstliebhabern wie Sammlern, Kuratoren und Galeristen grosse Anerkennung gefunden hat. Von den USA über Europa bis China oder Japan – ihre Ausstellungen faszinieren seit Jahren die Menschen.

Plankton Manifesto